Ветеран из Казани о параде Победы: «Когда Путин начал говорить, вся площадь замерла»

Увидеть своими глазами главный парад Победы на Красной площади и пожать руку Президенту России Владимиру Путину посчастливилось ветерану Великой Отечественной войны из Казани Ахату Юлашеву. Приглашение он получил накануне Дня Победы. Ахат Юлашев поделился с «Татар-информом» своими впечатлениями от поездки.

Увидеть своими глазами главный парад Победы на Красной площади посчастливилось ветерану Великой Отечественной войны из Казани Ахату Юлашеву Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зазвучал оркестр – мы вздрогнули»

«Эти впечатления трудно передать. Когда зазвучал оркестр, мы вздрогнули. Это то событие, которое я запомню на всю жизнь. Я был очень воодушевлен, ведь я оказался на Красной площади среди своих друзей и товарищей. Мы увидели, какова сегодня наша армия и мощь нашего народа», – рассказал «Татар-информу» ветеран Великой Отечественной войны Ахат Юлашев.

Оказаться на Красной площади 9 Мая и увидеть своими глазами главный парад Победы – то, о чем Ахат Юлашев, по собственному признанию, мечтал всю свою жизнь. Приглашение ветеран войны получил в середине апреля, 23 апреля он приехал в Москву. Встретили его со всеми почестями и поселили в роскошном московском отеле, вспоминает ветеран.

«В Москве я был не впервые, там я какое-то время жил, учился. Конечно же, я был рад, когда получил приглашение. Это была еще одна возможность встретиться со своими друзьями», – отметил Юлашев.

В 1947 году Ахат Юлашев, будучи курсантом военного училища, вместе с однокурсниками прошел маршем по Красной площади на главном параде.

Приглашение ветеран войны получил в середине апреля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Путин напомнил, что русский народ одерживал победы во все времена»

Марш тысячи военнослужащих, курсантов военного училища, юнармейцев, суворовцев, сотрудников различных силовых ведомств, парад боевой техники со знаменитой «катюшей» и легендарным Т-34 – все это Ахат Юлашев увидел своими глазами. Он находился на центральной трибуне на первом ряду. Но самым волнительным моментом для ветерана стала встреча с Владимиром Путиным.

«Началось все тогда, когда пришел Президент России Владимир Путин. Он подходил к каждому ветерану. Когда дошла очередь до меня, мы с ним поздоровались. Я передал ему поздравления от ветеранов и руководства нашей республики. Он улыбнулся и пожал мне руку. Президент оставил о себе неизгладимое впечатление», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Особенно отметил ветеран речь Президента России перед началом парада.

«Его выступление в этом году было историческим. Когда он начал произносить свою речь, замерли все, вся площадь. В своей речи он напомнил, что русский народ одерживал победы во все времена. Ситуация на Донбассе и проведение спецоперации на Украине еще раз показали, что мы – едины и никогда никого не пустим на нашу территорию. Победа вновь будет за нами», – отметил Юлашев.

«Когда на Красную площадь выехала боевая техника – это вызвало сильнейшие впечатления» Фото: kremlin.ru

Парад Победы в этом году показал, что Россия всеми своими силами готова выполнить все поставленные задачи во время проведения спецоперации на Украине, уверен Ахат Юлашев.

«Все участники парада прошли очень красиво. Стройно, четко. Все элементы отработаны безукоризненно. Очень удивило, как четко прошли женщины. А когда на Красную площадь выехала боевая техника – это вызвало сильнейшие впечатления. Вокруг все гремело. Земля тряслась, когда пошли большие стратегические ракеты, зенитные ракеты, артиллерия. Передать словами всю красоту невозможно, это нужно видеть», – сказал ветеран войны.

От курсанта до генерал-майора

Ахат Гайнулович Юлашев родился 1 мая 1928 года в Кызылординской области Казахской ССР. В годы Великой Отечественной войны он был тружеником тыла, работал в военкомате. На тот момент Юлашеву едва исполнилось 13 лет.

Вооруженным силам СССР он отдал больше 40 лет, дослужившись до генерал-майора. Юлашев был участником боевых действий в Афганистане. Свою службу он начал с должности командира взвода роты, затем стал начальником радиотехнических войск дивизии ПВО. Служил в Закавказье, Средней Азии, Забайкалье и Сибири.

Вооруженным силам СССР Ахат Юлашев отдал больше 40 лет, дослужившись до генерал-майора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После увольнения из Вооруженных сил СССР в 1987 году по выслуге лет Юлашев начал активно заниматься общественной работой и вскоре стал председателем Комитета общественной организации ветеранов войны и военной службы Республики Татарстан. В 2006 году он был избран членом Общественной палаты Татарстана.

За активную работу в ветеранском движении РТ Юлашев был награжден орденами Российской Федерации и Республики Татарстан, орденом Почета Российской Федерации, орденом Дружбы Российской Федерации, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», орденом «Дуслык», медалями «За доблестный труд» и «1000-летие Казани», Почетной грамотой Республики Татарстан, медалью «Патриот России» и другими почетными наградами.