Ветеран ФСБ – о взрыве на Крымском мосту, уклонистах от призыва и назначении Суровикина

Спецоперация на Украине начала стремительно развиваться после теракта на Крымском мосту. «Татар-информ» пообщался с генерал-майором ФСБ в отставке и поинтересовался его экспертным мнением о событиях прошедшей недели.

Александр Михайлов: «Флагами махать и дурак может, а чтобы воспитать бойца, требуется много усилий» Фото: © Рамиль Гали / архив ИА «Татар-информ»

Как лишить Украину поставок иностранного оружия?

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, в данный момент основная задача подразделений, обеспечивающих проведение СВО, – нарушить логистику и поставку Украине военной техники из-за границы. Не секрет, что ее везут на разных видах транспорта: автомобилями, поездами, самолетами.

В частности, по мнению Михайлова, эффективным способом лишить Украину поставок оружия и боевой техники из-за границы является атака на пункты замены колесных пар поездов.

«Такие пункты, где "переобуваются" вагоны, должны быть уничтожены. Таким образом, мы сокращаем возможность перевозки боевой техники через границы железнодорожным транспортом», – сообщил Михайлов.

«Пункты, где "переобуваются" вагоны, должны быть уничтожены» Фото: © «Татар-информ»

Еще одна проблема, по словам ветерана ФСБ, которой сейчас необходимо заняться, – это вражеские аэродромы, куда также с различным оружием приземляются иностранные самолеты.

В первый этап спецоперации было нанесено немало ударов по военным и некоторым гражданским аэродромам, куда также приземлялись с вооружением иностранные самолеты. Однако, заявил Михайлов, вся эта система восстановилась достаточно быстро. Некоторые повреждения восстанавливались буквально в течение суток.

Именно поэтому поставка военной техники Украине остается самой главной и приоритетной проблемой, от решения которой ход спецоперации может принять более стремительный характер.

В первый этап спецоперации было нанесено немало ударов по военным и некоторым гражданским аэродромам, но многие из них были быстро восстановлены Фото: telegram-каналы

О новом главнокомандующем СВО

По мнению Михайлова, в последние дни характер СВО изменился в политическом плане: если раньше мы защищали русскоязычное население Донбасса, а также проводили денацификацию и демилитаризацию Украины, то сейчас, с присоединением новых субъектов к России, у нас наконец «развязаны руки».

«Если они бомбят российскую территорию (а мы уже де-факто определили, что это российская территория), мы вправе наносить адекватный ответ по украинской инфраструктуре. Изменение политической конфигурации приводит к изменениям военной конфигурации на фронтах», – поделился ветеран ФСБ.

В разговоре с Александром Михайловым мы не обошли стороной и еще одну громкую тему последних дней – назначение новым командующим спецоперации Сергея Суровикина.

По признанию Михайлова, лично с Суровикиным он не знаком. Однако если судить по словам и впечатлениям военных, новый главнокомандующий является серьезной фигурой для проведения подобного рода операций.

«Суровикин за два часа не смог бы разобраться с оперативной обстановкой. Поэтому, скорее всего, все решения [о ракетных ударах] уже были приняты до него» Скриншот видео Министерства обороны РФ, mil.ru

Вместе с тем собеседник агентства поделился, что не стоит спешить связывать ракетные удары по военной инфраструктуре Украины и стремительное развитие СВО с новым назначением.

«Мы с вами понимаем, что Суровикин за два часа не смог бы разобраться с оперативной обстановкой. Поэтому, скорее всего, когда он был назначен, все решения уже были приняты до него», – рассказал ветеран ФСБ.

О теракте на Крымском мосту: «Ждали с запада, а пришел с востока»

Отдельно Михайлов поделился своим мнением и по поводу теракта на Крымском мосту. Стоит напомнить, что накануне ФСБ в результате проведенного расследования установила все перемещения грузовика, который перевозил взрывчатку, а также список лиц, ответственных за организацию взрыва.

Генерал-майор ФСБ в отставке сообщил, что подобными перевозками: из Украины в Болгарию, затем Грузию, Армению и Россию – злоумышленники пытались добиться максимальной конспиративности, скрыть свои следы.

Если бы в ведомство поступила какая-либо предупреждающая информация, то она бы была о конкретном автомобиле. Поэтому злоумышленники провели целый ряд манипуляций по подделке документов.

«Условно говоря, мы бы его ждали с запада, а он пришел с востока», – сказал Михайлов.

По словам Михайлова, террористы просчитались с количеством взрывчатки: повреждения на Крымском мосту не носят тотального характера Фото: t.me/rk_gov

По мнению собеседника агентства, организаторам теракта все-таки удалось грамотно провести все конспиративные махинации. Если факт уже состоялся, то мы должны признать, что они имели какую-то цель, и они этой цели достигли. Теперь на очереди вопросы следствия: нужно установить всех соучастников теракта и выяснить все обстоятельства его организации.

Единственное, в чем, по словам Михайлова, просчитались террористы, – количество взрывчатки. Они рассчитывали на невозвратный эффект взрыва, но в реальности повреждения не носят тотального характера. Уже в течение суток после взрыва движение по Крымскому мосту было восстановлено.

О причинах заминок в военкоматах

Случается, что военкоматы вручают повестки людям, которые не способны служить, старикам, инвалидам либо тем, у кого есть отсрочка от мобилизации: студентам или же забронированным работникам. О подобных историях не раз писали в СМИ, а также упоминали высокопоставленные лица, обещая разбираться в каждой отдельной ситуации и проработать вопрос модернизации призывной системы.

«Наши военкоматы жили в патриархальной тишине достаточно длительный период времени: они не принимали участия ни в каких мобилизациях, кроме призыва на военную службу. Поэтому, конечно, много было "накосячено" еще в период Сердюкова (экс-министр обороны РФ, – прим. Т-и), когда были "распогонены" сотрудники военкоматов, пришли гражданские люди. А гражданский человек, решающий военные задачи, – это, по меньшей мере, нелепо», – прокомментировал Михайлов.

Военкоматы призывают людей по той информации, что указана в их карточках. Однако она может быть уже устаревшей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам ветерана ФСБ, неудивительно, что, когда начался мобилизационный призыв, выяснилось, что многие данные не уточнялись, какая-то информация не перепроверялась. Военкоматы призывают людей по той информации, что указана в их карточках. Однако она может быть уже давно устаревшей и неактуальной.

Вместе с тем многие неточности, которые сегодня выявляются в работе военкоматов, могли бы быть ликвидированы еще на стадии призыва, по мнению Михайлова.

«Когда приезжает человек в инвалидной коляске, можно же сразу понять, что человек не годен для строевой и нестроевой службы. Но некоторые военкомы, стремясь "щелкнуть каблучками", призвали всех подряд. С этим сегодня начинают разбираться, но надо сказать, что это, честно говоря, должностные преступления», – отметил собеседник агентства.

Призыв людей, не способных держать в руках автомат, – это подрыв боевой готовности наших войск, заявил ветеран ФСБ. Ведь мы не можем направить на передний фланг человека, имеющего определенные заболевания или же зависимость от наркотиков и алкоголя.

То, что некоторые россияне бежали от призыва за границу, является результатом вялой работы по патриотическому воспитанию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня бегают от призыва, завтра бегут в плен к противнику»

Также, по убеждению генерала-майора в отставке, не нужны на фронте и уклонисты от призыва.

«Если они сейчас бегают, они и там будут бегать. Только если сейчас они убегают в тыл, то завтра они будут убегать к противнику в плен», – подчеркнул Михайлов.

Кроме того, подобные люди, попавшие на фронт, могут разложить целую дивизию своими воплями и пропагандистскими заявлениями.

По словам собеседника агентства, тот факт, что некоторые россияне решили бежать от призыва за границу: в Грузию, Казахстан и другие страны, – является результатом той работы по патриотическому воспитанию, которая очень вяло проходила в последние 30 лет.

«Флагами махать и дурак может, а чтобы воспитать бойца, требуется много усилий. И если бы эта работа по патриотическому воспитанию проводилась системно, правильно и грамотно, без показухи и различного рода фанфар, то сегодня подобных фактов [побегов из России] было бы меньше», – заявил Михайлов.

Ветеран ФСБ уверен: работа по патриотическому воспитанию должна проводиться системно, правильно и грамотно, без показухи Фото: © «Татар-информ»

Александр Георгиевич Михайлов родился в 1950 году в Москве. Окончил Московский электромеханический техникум им. Мосгорисполкома в 1969 году, а в 1977 году – факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.



Службу в органах государственной безопасности начал с оперативных должностей в 1974 году, занимал руководящие должности, в том числе в Пятом управлении КГБ СССР.



В 1989 году Михайлова назначили руководителем пресс-службы в органах госбезопасности. Еще через три года он занимает должность начальника Центра общественных связей ФСБ РФ, а в 1996 году – первого замначальника Информационно-аналитического управления Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ.



После этого в течение года Александр Михайлов проработал начальником Управления информации МВД России, затем руководителем Управления правительственной информации Аппарата Правительства РФ.



С октября 1999 года по июль 2003-го Михайлов работает главой Российского информационного центра, после чего его назначили зампредседателя Госкомитета РФ по контролю за оборотом наркотиков. В 2008 году он вышел в отставку, имеет звание генерал-майора ФСБ и генерал-лейтенанта полиции.



Помимо служебных достижений Александр Георгиевич также работал профессором Московской юридической академии и Московского института МВД России, проректором Института политических технологий «Русская школа РR». Является членом Союза писателей России, Совета по внешней и оборонной политике, а также сопредседателем Президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.



Кроме того, Михайлов является автором книг «Встать до счета «три», «Кевларовые парни», «Капкан на одинокого волка», «Контрольный выстрел» и других.



Имеет госнаграды:

кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание»;

удостоен именного оружия;

лауреат премии им. Константина Симонова, Владимира Пикуля;

лауреат премии им. Ю. В. Андропова – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ;

орден Державина;

медали Михаила Шолохова, Сергея Есенина;

награжден орденом Святого благоверного великого князя Димитрия Донского – орденом Русской православной церкви.



Академик Академии российской словесности.