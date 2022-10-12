Ветеран ФСБ Михайлов рассказал, как лишить Украину поставок оружия из-за границы

Бывший Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа», что эффективным способом лишить Украину поставок оружия и боевой техники из-за границы является атака пунктов замены колесных пар поездов.

«Такие пункты, где "переобуваются" вагоны, должны быть уничтожены. Таким образом, мы сокращаем возможность перевозки боевой техники через границы железнодорожным транспортом», – сообщил Михайлов.

Фото: © архив «Татар-информа»

Кроме того, по мнению ветерана ФСБ, необходимо сосредоточиться не только на ж/д путях. Основная задача подразделений, обеспечивающих проведение СВО, – нарушить логистику и поставку Украине военной техники из-за границы в любых формах транспорта: автомобильные, железнодорожные и авиационные.