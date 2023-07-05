Ветеран Центра подготовки космонавтов побывал на экскурсии по офису «Татар-информа»

Фото: © Александр Хевронин/ «Татар-информ»

Ветеран Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Исфат Миннизянов посетил офис «Татар-информа», где его познакомили с политикой агентства, его историей, а также показали вид на Казанку и Казанский Кремль, который открывается с 12-го этажа здания.

«Большое спасибо, что пригласили. Очень приятно увидеть, как вы работаете в режиме жизненных трудностей», — поделился впечатлениями Миннизянов.

Он отметил, что Центр подготовки космонавтов также регулярно приглашает гостей, проводит экскурсии, инструктажи и общественные мероприятия.

Исфат Миннизянов приехал в Татарстан в рамках программы «Летняя неделя зихангиров», которая пройдет с 5 по 10 июля. За это время ветеран планирует встретиться с ребятами из нескольких детских лагерей, обсудить с Всемирным конгрессом татар роль ветеранов в космической отрасли России, а также посетить Арс, Камское Устье и несколько редакций газет Татарстана.