«Ветер в паруса больше не дует»: как высокие ставки «пришвартовали» ипотечный рынок

Рынок ипотеки в РТ продолжает падать. По данным ЦБ, количество выданных кредитов сократилось вдвое, а средняя ставка превысила 25%. Эксперты связывают спад с отменой льготных программ, ростом цен на жилье и ужесточением требований банков. Что ждет рынок в ближайшее время – в материале «Татар-информа».





Жители республики оформили всего 2,2 тыс. ипотечных кредитов, тогда как годом ранее эта цифра составляла 5,4 тыс

Фото: © «Татар-информ»

«Рынок буквально стоит, сделок очень мало»

По последним данным ЦБ РФ, количество выданных ипотечных кредитов в мае в Татарстане заметно снизилось. Жители республики оформили всего 2,2 тыс. кредитов, тогда как годом ранее эта цифра составляла 5,4 тыс.

Для сравнения: даже в мае 2019 года – еще до начала ипотечного бума с льготной ставкой 6,5% (позже 8%), введенной в 2020 году, – в Татарстане выдали около 3 тыс. кредитов.

Всего за период с января по май 2025 года в Татарстане выдали 9 тыс. ипотек. За тот же период 2024 года – 19,8 тыс. кредитов на покупку жилья.

«Рынок буквально стоит. Из личной практики могу сказать, что в июне мы оформили две ипотеки – обе на вторичное жилье. Один клиент взял 1,5 млн рублей, другой – 2 млн, чтобы покрыть недостающую сумму для следующей ипотеки. Сделок очень мало, продажи «высасываем из пальца», – рассказала руководитель Гильдии риелторов Набережных Челнов Светлана Газетдинова.

Эксперт воздержалась от прогнозов по поводу дальнейшего развития рынка недвижимости, отметив, что ситуация остается непредсказуемой. Многое зависит от ключевой ставки и развития льготных ипотечных программ.

«Прогнозировать что-то крайне сложно. Например, ранее обсуждалось продление льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет, чтобы больше людей смогло улучшить свои жилищные условия. Но этого пока не произошло. Также все сейчас в ожидании, что же будет с ключевой ставкой. Поэтому, какие тенденции нас ждут в ближайшей перспективе, я сказать не могу», – подытожила собеседница «Татар-информа».

Всего за пять месяцев этого года в Татарстане выдали ипотек на 39,1 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

«Ипотеку может получить только человек с безупречной кредисторией»

Общая сумма выданных ипотечных кредитов тоже снизилась. За год показатель сократился почти вдвое – в мае он составил 10,6 млрд рублей. Годом ранее татарстанцы взяли ипотек на 20,7 млрд.

Всего за пять месяцев этого года в Татарстане выдали ипотек на 39,1 млрд рублей. В прошлом году за этот же срок – на 75,5 млрд. К слову, шесть лет назад с января по май татарстанцы взяли ипотечных кредитов на 32,2 млрд рублей. Получается, что показатель этого года близок к дольготному.

Эксперты в целом отмечают, что объем и количество ипотек снизились из-за высоких ставок по кредитам – в среднем сегодня ипотеку можно взять под 25%. Однако помимо нежелания людей влезать в большой долг перед банками наметилась также тенденция к особой избирательности последних при одобрении ипотек.

«Сегодня, если говорить об ипотеке, ужесточился андеррайтинг клиентов (оценка рисков при выдаче кредита, страховании или инвестировании для принятия решения о сделке – прим. Т-и). То есть, если еще года 2-3 назад одобрение было достаточно высоким – 80−90%, сейчас этот показатель гораздо ниже. Кредит может получить только человек с безупречной репутацией и кредисторией – без долгов, проблем, с устойчивым, хорошим подтвержденным доходом», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Ипотечные ставки и так высокие, и при этом цены на жилье тоже не стоят на месте Фото: © «Татар-информ»

«Ипотечные ставки и так высокие, при этом цены на жилье тоже не стоят на месте»

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане тоже вырос. Если в мае 2024 года он составлял 3,8 млн рублей, то в мае 2025 года показатель увеличился до 4,4 млн рублей. Стоит отметить, что шесть лет назад, до запуска программы льготной ипотеки, средний размер ипотечного кредита составлял около 2 млн рублей.

Татарстанские эксперты рынка недвижимости подтверждают данные статистики Центробанка. При этом они также отмечают, что в случае с рыночной ипотекой заемщики обычно вносят максимальные первоначальные взносы – порядка 70-80%. С льготной ипотекой дела обстоят иначе, «первоначалка» чаще всего минимальная – не более 20-30%.

«Ипотека сегодня, можно сказать, умерла. Ипотечные ставки и так высокие, и при этом цены на жилье тоже не стоят на месте. Однокомнатная квартира на «первичке» сегодня стоит около 9−10 млн рублей, а на вторичке – 6 млн. Но в этом случае мы говорим про старый жилой фонд, например, ленинградки. Те вторичные квартиры, которые построились условно пять лет назад, стоят примерно так же, как и новое жилье», – отметил Андрей Савельев.

В среднем татарстанцы берут кредит на жилье на 26 лет и 9 месяцев. Для сравнения: в мае 2019 года жители республики планировали выплатить ипотеку за 17,5 года.

Портфель ипотечного кредитования в РТ по состоянию на 1 июня 2025 года составляет 665,9 млрд рублей, увеличившись год к году на 7%.

В мае 2024 года большинство кредитов татарстанцы оформляли на строительство домов – 1,2 тыс. против 455 на приобретение готового жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ипотека на ИЖС в Татарстане: спад спроса и сдвиг в структуре сделок

Спад заметен также в секторе индивидуального жилищного строительства. Так, в мае 2025 года в Татарстане было выдано 510 ипотек на ИЖС – это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда татарстанцы взяли 2,1 тыс. кредитов.

При этом структура сделок изменилась: в мае 2024 года большинство кредитов татарстанцы оформляли на строительство домов – 1,2 тыс. против 455 на приобретение готового жилья. Сейчас же спрос сместился в сторону уже возведенных домов: на приобретение пришлось 284 сделки и 226 – на создание.

Общий объем ипотек на ИЖС в мае составил 2,2 млрд рублей, тогда как годом ранее он достигал 5,9 млрд. Доля ипотечных кредитов на частные дома и земельные участки в общем объеме жилищных займов в республике снизилась в 1,4 раза – до 20,7%.

В среднем татарстанцы берут ипотеку на ИЖС на 27 лет, а годом ранее брали на 26 лет и 4 месяца. Средний размер ипотечного кредита на приобретение составляет 4,9 млн, а на создание – 3,4 млн. Годом ранее на приобретение брали 4,5 млн, а на создание – 3,1 млн.

Всего же в этом году с января по май в Татарстане выдали 2,2 тыс. ипотек на ИЖС на сумму 7,9 млрд рублей. Для сравнения: за тот же период 2024 года татарстанцы взяли 7,6 тыс. кредитов на сумму 24,1 млрд рублей.

Ключевым фактором, влияющим на рынок ипотеки, является высокая ключевая ставка Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

«Будем рассматривать снижение ставки, если не произойдет ничего непредвиденного»

Ключевым фактором, влияющим на рынок ипотеки, является высокая ключевая ставка. С января по июнь она составляла 21%, на последнем заседании Центробанк снизил ее до 20%. Однако, по словам экспертов, это практически не повлияло на рынок.

Коммерческие банки, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в мае предлагали ипотечные кредиты под 26,5% годовых. Сейчас ставки немного снизились – в среднем до 24,9%.

К слову, годом ранее в мае кредиты предлагали под 16,7%, а в 2020-м – под 8,7% годовых. Данных за более ранний период в базе ЕИСЖС нет. Ставки на покупку индивидуального жилого дома и ИЖС отличаются несильно – они выше в среднем на 0,5-1%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят уровень ключевой ставки, запланировано на 25 июля. Как сообщила ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина, Банк России на нем рассмотрит снижение показателя, но если не появятся непредвиденные обстоятельства. Об этом она заявила во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее будет обсуждаться шаг этого снижения», – сказала Набиуллина.

В целом же эксперты уверены, что глобальных изменений в ближайшее время на рынке недвижимости не произойдет. Даже если ключевая ставка действительно снизится на 1-2 процентных пункта, этого будет недостаточно для глобальных изменений.

«Рынок точно не умер. Просто ветер в паруса больше не дует, и работать стало явно сложнее. Но люди всегда продают и покупают. Покупатели разделились на тех, кто понял, что накопления обесцениваются, а недвижимость помогает их сохранить. Также на тех, кто ждет перемен и снижения. В целом уже давно понятно, что глобального ничего с рынком не произойдет. Строить застройщик дешевле не сможет – слишком большие издержки, все подорожало», – отметила президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева.