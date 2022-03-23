«Ветер странствий» нагнал в Елабужский музей африканские ритмы и восточные мотивы

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского музея-заповедника

В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ Татьяны Чагоровой. «Ветер странствий» – так обозначена экспозиция, представляющая 70 работ художницы в техниках «акварель» и «горячий батик».

«В этой экспозиции собраны лучшие работы, написанные в разные годы моей жизни. Акварель я изучала, будучи воспитанницей художественной школы, и открыла эту технику для себя вновь во время пандемии. Эти работы были моей отдушиной, способом странствий в эпоху закрытых границ», – поделилась Чагорова.

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского музея-заповедника

По словам художницы, если акварель – хорошо знакомая ценителям искусства техника, то горячий батик – совершенно неизученная в России, в которой работает очень скромное количество художников.

«В моем арсенале несколько серий на тему Африки и Индии – родины этой прекрасной техники. В восточных странах ей более 1 000 лет, ее использовали в росписи тканей. В России же о ней узнали лишь около 80 лет назад. Своими работами мне хотелось бы привлечь внимание к этой пусть сложной, но невероятно завораживающей, многослойной технике. Чтобы как можно больше художников открывали ее для себя», – призналась Чагорова.

В работах отражены не только любование природой родного края, традиции и обычаи русской старины, но и результат погружения автора в культурное пространство Европы, Африки и Азии. Большинство художественных произведений – результат личных впечатлений Татьяны Чагоровой, но многие работы написаны после архивных исследований той или иной культуры художницей.

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского музея-заповедника

«Начиная работать над серией, я погружаюсь в тему на несколько лет. В каждой серии от 30 до 70 произведений. Естественно, привезти их все в Елабугу не представляется возможным, именно поэтому публика увидит так называемые “выжимки”», - поделилась она.

Выставка приглашает совершить вместе с автором увлекательное и захватывающее путешествие – полное энергии, страсти, завораживающей музыки и танцевальных ритмов, отраженных в картинах.

Экспозиция будет доступна для посетителей до 23 мая 2022 года.