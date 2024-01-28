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«Весточка из дома»: пенсионерка из РТ написала трогательные стихи для бойцов СВО
Активистка и волонтер из Нижнекамска Нина Евстафьева выпустила сборник стихотворений, посвященный бойцам спецоперации. Пенсионерка признается, что строки рождаются самопроизвольно. Каждое произведение она пропускает через свое сердце и душу.
Нина Евстафьева с первых дней помогает бойцам на передовой. Женщина не смогла оставаться непричастной, ведь «за ленточкой» за мир и Победу сражаются родные ребята.
«Волонтер. И этим я горжусь! Меня мать с отцом такой родили. Помогать я фронту не боюсь, и родители мои такими были», — приводит строки из своего стихотворения поэтесса Нина Евстафьева.
Это стихотворение вошло в шестой сборник, который называется «Весточка из дома». Всего в сборнике 36 стихов, пропитанных любовью, гордостью, переживаниями и патриотическим духом. Написала их женщина за один день. Поэзия нашла отклик среди бойцов спецоперации. Этот сборник они носят у груди и верят, что «Весточка из дома» поможет им вернуться к родным, признаются военные.
«Моя мечта — всем раненным в госпитале подарить книжечки, чтобы они их в кармане носили», — признается Нина Евстафьева.
Последний раз благодаря спонсору удалось распечатать около 200 экземпляров. Книги отправляют на фронт и в госпитали, дают ребятам, которые пришли в отпуск. Есть у поэтессы еще одно желание — она хочет организовать творческий вечер и пригласить на него участников СВО и их родственников. А самое главное, чтобы ребята вернулись с Победой.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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