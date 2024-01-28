«Весточка из дома»: пенсионерка из РТ написала трогательные стихи для бойцов СВО

Активистка и волонтер из Нижнекамска Нина Евстафьева выпустила сборник стихотворений, посвященный бойцам спецоперации. Пенсионерка признается, что строки рождаются самопроизвольно. Каждое произведение она пропускает через свое сердце и душу.

Нина Евстафьева с первых дней помогает бойцам на передовой. Женщина не смогла оставаться непричастной, ведь «за ленточкой» за мир и Победу сражаются родные ребята.

«Волонтер. И этим я горжусь! Меня мать с отцом такой родили. Помогать я фронту не боюсь, и родители мои такими были», — приводит строки из своего стихотворения поэтесса Нина Евстафьева.

Это стихотворение вошло в шестой сборник, который называется «Весточка из дома». Всего в сборнике 36 стихов, пропитанных любовью, гордостью, переживаниями и патриотическим духом. Написала их женщина за один день. Поэзия нашла отклик среди бойцов спецоперации. Этот сборник они носят у груди и верят, что «Весточка из дома» поможет им вернуться к родным, признаются военные.

«Моя мечта — всем раненным в госпитале подарить книжечки, чтобы они их в кармане носили», — признается Нина Евстафьева.

Фото: Надежда Багаутдинова

Последний раз благодаря спонсору удалось распечатать около 200 экземпляров. Книги отправляют на фронт и в госпитали, дают ребятам, которые пришли в отпуск. Есть у поэтессы еще одно желание — она хочет организовать творческий вечер и пригласить на него участников СВО и их родственников. А самое главное, чтобы ребята вернулись с Победой.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону