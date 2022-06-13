«Вести бизнес удобнее»: в Балтасинском районе две семьи организовали совместное хозяйство

В Балтасинском районе две молодые семьи объединились, чтобы открыть тепличное хозяйство. Как сделать общий бизнес успешным? Об этом фермеры рассказали корреспонденту «Татар-информа».

Выращиванием цветочной рассады в селе Таузар Балтасинского района занимаются вместе две семьи Фото: © «Татар-информ»

«Посадили 44 тысячи цветов»

В Интернете встретила фотографии роскошной рассады самых разнообразных цветов и решила узнать, кто же создает такую красоту. Оказалось, что это теплица в селе Таузар Балтасинского района Татарстана. Выращиванием цветочной рассады занимаются вместе две семьи – Ирек и Руфия Галиуллины, младший брат Ирека – Ильгиз, а также Рушад и Залия Юсуповы.

На первый взгляд кажется, что бизнес на две семьи не лучшая идея, поскольку принято считать, что общие деньги, общее дело всегда сопровождаются ссорами и раздором. Татары говорят: «Уртак малны эт җыймас», то есть «за общее имущество никто не отвечает». Однако Галиуллины сразу опровергли данный стереотип – вместе вести бизнес не только можно, но даже удобнее, чем в одиночку.

«Нас тоже часто спрашивают: “Ну что, не перессорились еще? Не сложно вам работать вместе?” Мы с Рушадом давние друзья. У него своя пилорама, то есть не в первый раз начинает бизнес. Получили у государства грант, добавили немного своих денег и построили теплицу напротив дома Юсуповых. Обогревается она от дровяной печи, есть электричество, площадь – 150 квадратных метров. Все построили и обустроили сами», – рассказал Ирек Галиуллин.

Руфия согласна с мужем – общее дело только сближает. «Мы вместе проводим праздники, выходные, никаких разногласий не возникало. Друг для друга стали уже как родные. Денег всегда будет не хватать, а нам вместе весело! Мало того, к нашему тепличному делу присоединились и родители, дети. В этом году во время пересадки цветов привлекли двух помощников со стороны. Здесь работы всем хватает», – говорит она.

По словам фермеров, в совместном ведении дела есть и другие плюсы. Например, для отопления парника используют обрезки досок, другие древесные отходы с пилорамы Рушада Юсупова. Работа в теплице никогда не останавливается, потому что есть возможность подменить друг друга.

В прошлом году вырастили 30 тысяч цветов, а в этом году их количество довели до 44 тысяч – всего 52 вида цветов и декоративных растений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда кто-то задерживается на работе, другой в это время занимается теплицей. Мы с братом шоферы, иногда приходим поздно, в такие дни за растениями ухаживают Юсуповы. А в другой день работаем мы. До этого пробовали выращивать силами одной семьи – тяжело, не успеваем. У нас у всех помимо теплицы есть основная работа, а это просто хобби», – объясняет Ирек Галиуллин.

Заниматься цветочной рассадой Галиуллины начали еще в прошлом году. Вырастили 30 тысяч цветов, а в этом году их количество довели до 44 тысяч – всего 52 вида цветов и декоративных растений.

«За ростками смотришь, как за маленьким ребенком. Сначала переживаешь, как они взойдут, потом – чтобы хорошо росли, окрепли. Даже если вижу, что листочки ослабли, поникли, очень расстраиваюсь. Зато когда зацветут – это уже восторг и счастье! Еще я люблю наблюдать за реакцией людей, которые приходят к нам в теплицу. Иногда они заказывают просто по телефону: “Да выберите уж сами!”, а я говорю – нет, приходите, сами посмотрите. Они заходят – и ахают!» – рассказывает Руфия Галиуллина.

Секрет хорошей рассады – в семенах

Как удается получать такие крепкие, красивые растения? Ирек Галиуллин считает, что многое зависит от качества семян. У хороших семян и всхожесть стопроцентная, и рассада получается сильной, растет равномерно. Поэтому семена цветов фермеры заказывают из Москвы. Получается дороже, однако это оправданные вложения, говорят они.

«Мы пробовали сами заготовить семена, но нам показалось, что из них цветы вырастают не такие яркие и крупные. В первый год вырастили петунию для себя из домашних семян, больше так не стали делать», – объясняет Ирек.

«В прошлом году мы выращивали рассаду, но как-то по-тихому, особо не рекламировали. А в этом году односельчане уже заранее стали спрашивать, будет ли рассада» Фото: © «Татар-информ»

В этом году Галиуллины первую партию семян на рассаду посеяли еще в феврале в своей теплице в Балтасях, на сорока квадратных метрах. Саженцы взошли и поднялись за двадцать дней, после этого их пересадили в отдельные ячейки. Пересадку продолжили и в теплице в Таузаре. Через месяц началось цветение, и рассада была готова. В течение всего сезона продолжаются работы по уходу за цветами – это ежедневный полив, подкормка, обработка против почвенных инфекций и вредителей.

Жители Балтасинского района больше всего любят украшать свои участки петунией, бархатцами, бальзамином, хризантемами, бегонией, алиссумом, лобелией и маргаритками, рассказали собеседники.

«В прошлом году мы выращивали рассаду, но как-то по-тихому, особо не рекламировали. А в этом году односельчане уже заранее стали спрашивать, будет ли рассада, ждали, когда можно будет у нас ее приобрести. Мы рады, цветы продаются хорошо. В Балтасях еще несколько семей занимаются этим, но покупателей у нас тоже много», – рассказывает Руфия.

«В прошлом году почву для рассады привезли из Марий Эл, вводили хорошие удобрения. Люди говорили, что наши цветы стоят долго, даже в осенние холода. Конечно, было приятно это слышать», – говорит Ирек.

После окончания сезона цветочной рассады фермеры планируют на освободившихся площадях выращивать овощи. В ноябре прошлого года Галиуллины в своей теплице сажали лук. Он созрел за 24 дня, но выращивание лука оказалось не таким прибыльным. Также в ноябре посадили огурцы и помидоры. Огурцы начали созревать уже в начале января, а помидорам для этого потребовались 3-4 месяца, рассказал Ирек Галиуллин.

«Огурцов зимой всем хочется, их у нас сразу забирали – знакомые, соседи. Сезон цветов закончится – посадим огурцы и будем весь год заниматься ими. Выращивать огурцы даже прибыльнее», – говорит фермер.

Жители Балтасинского района больше всего любят украшать свои участки петунией, бархатцами, бальзамином, хризантемами, бегонией, алиссумом, лобелией и маргаритками Фото: © «Татар-информ»

Ирек Галиуллин поделился советами по выращиванию хорошей цветочной рассады:

1. Старайтесь выбирать качественные семена. Обращайте внимание на сроки хранения.

2. Посев лучше производить в определенные дни. Мы сеем по лунному календарю.

3. Оптимальная температура для рассады – 18 градусов.

4. Поливать нужно каждый день, умеренно. Излишняя влажность приводит к развитию плесени, мха, недостаток влаги – к увяданию растений. Проследите, чтобы стебельки не легли и не сломались под напором воды.

5. Важно, чтобы ростки получали достаточно света, поэтому обратите внимание, сколько часов в день они находятся под естественным солнечным освещением.

6. Необходимо провести дезинфекцию почвы еще до посева семян на рассаду.

7. Своевременно выявляйте наличие вредителей – муравьев, которые разрушают почву, и жуков, поедающих листья растений. Нужно заблаговременно избавляться от тех и других.

Автор: Лилия Загидуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»