«Весной всегда заливало водой»: жители двух сел Татарстана благодарят за ремонт ГТС

Жителям 248 жилых домов в двух селах Зеленодольского района Татарстана больше не угрожают весенние подтопления благодаря капремонту ГТС. О том, какие работы были проделаны, корреспондент «Татар-информа» узнала, побывав на берегу прудов в сельском поселении Бузаево.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Этот водоем выкопали вручную. Дорога через него ведет в другое село. Там у нас пастбища, мы туда выгоняем скотину. В 1958 году пробил родник и вокруг стало болотистое место. Весной всегда заливало водой, было не проехать, не пройти. В 1979 году вода пришла со стороны Апастово, зашла в нашу зону, затопило много домов, коровы стояли по колено в воде в коровниках», – поделился воспоминаниями местный житель Ильнар Гимадеев.

Глава Утяшкинского сельского поселения Андрей Клопов пояснил, что низину регулярно затапливало после 1958 года. На противоположный берег, где находится деревня Луковское, для проведения полевых работ не могла проехать техника. Людям приходилось регулярно преодолевать в обход по 4-7 км.

«Когда поднималась вода со Свияги, бывало, что затапливало село. Шесть лет назад вода доходила до мечети. Дамбу размывало, ремонтировали каждую весну. Люди писали обращения в «Народный контроль», – рассказал он «Татар-информу».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Местные жители поблагодарили руководство республики за ремонт ГТС и восстановление дороги между поселениями, что значительно облегчило им жизнь.

Как пояснил директор ООО «Татмелиоводстрой» Ильфат Гайнанов, в 2024 году на прудах в границах сельских поселений Бузаево и Большие Яки завершился капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

«Каскад прудов отремонтирован. Восстановили плотину, заменили водосбросное сооружение. Для регулировки уровня воды заменен донный водоспуск. Проектом предусмотрена дренажная система, укреплен откос», – сообщил он.

Работы подрядной организацией ООО «Татмелиоводстрой» с 2022 года. Подготовкой проектно-сметной документации и взаимодействием с Федеральным агентством водных ресурсов занимались специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Водосборные и водоспускные сооружения отремонтированы на двух прудах. Также приведены в порядок частично разрушенные земляные насыпные плотины.

«При поддержке Федерального агентства водных ресурсов и руководства Татарстана в регионе ежегодно реализуются водоохранные мероприятия. Отделом водных ресурсов по Республике Татарстан проводится контроль за ними», – уточнил начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов по РТ Артем Артемьев.

По его словам, ГТС в Бузаево были построены давно и поэтому были сильно изношены. Проделанные работы дали серьезный социальный эффект.

«Теперь от подтоплений защищены более 240 жилых строений, детский сад, автомобильные дороги», – заметил Артемьев.

Общая стоимость ремонта в Бузаево составила 42,5 млн рублей, в том числе 25,5 млн – средства федерального и 17 млн – республиканского бюджета. Работы проходили в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

«Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов и Раиса РТ Рустама Минниханова за последние пять лет в Татарстане отремонтировано 34 гидротехнических сооружения на сумму более 615 млн рублей», – заметил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов.

Так, благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова за последние пять лет за счет республиканского финансирования капитально отремонтированы 24 ГТС, на что потрачено более 487 млн рублей.