Весной в загородных лагерях Казани отдохнут более 1 тыс. детей

В Казани этой весной в восьми загородных лагерях организуют детские смены. В них примут участие более 1 тыс. школьников, включая детей участников специальной военной операции и ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-центр мэрии города.

Только в лагерях Городского центра «Ял» отдохнут 480 детей, из которых 90 – дети участников СВО. Всего в весенних сменах примут участие 1 тыс. 50 детей, в том числе 93 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа смен будет посвящена Году единства народов России. С 28 марта по 5 апреля для детей запланированы тематические мастер-классы, спортивные занятия и командные соревнования.

По завершении весенних смен в лагерях начнется подготовка к летней оздоровительной кампании. Планируется косметический ремонт помещений для создания более комфортных и уютных условий отдыха.