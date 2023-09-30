Весной в Татарстане пройдет рок-фестиваль «Движения первых»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ориентировочно в конце апреля — начале мая в Татарстане пройдет рок-фестиваль «Движения первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Рок-фестиваль мы хотим сделать следующей весной. У нас была встреча с [заместителем Председателя Госсовета РТ] Маратом Ахметовым, где мы презентовали республиканский проект. Думаю, мы его проведем в [райцентре] Муслюмово, где ранее прошло подобное мероприятие. Там будут участвовать подростковые и школьные рок-группы», — пояснил собеседник агентства.

Сулейманов добавил, что на фестиваль будут приглашены и известные исполнители. Однако пока с ними ведутся переговоры, поэтому, по его словам, анонсировать конкретные коллективы пока рано.

Указ о создании всероссийской организации летом 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Татарстанское отделение «Движения первых» возглавил экс-глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис РТ Рустам Минниханов.