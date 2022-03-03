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Здоровье
3 марта 2022  07:57

Весной в России завершатся доклинические испытания лекарства от Covid-19

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Доклинические испытания препарата от Covid-19 завершают российские ученые. Об этом в ФИЦ биотехнологии РАН рассказали «Известиям».

Уточняется, что препарат основан на молекуле, блокирующей проникновение коронавируса в клетку, и поэтому он может быть эффективен против любых штаммов.

Как сообщили ученые, сейчас препарат находится на завершающей стадии доклинических испытаний. Для него выбрана оптимальная лекарственная форма — спрей.

«Показано, что обработка слизистых верхних дыхательных путей как минимум на несколько часов предотвращает заражение, а его внутрибрюшинное использование на модели животных обеспечивает мощный лечебный эффект», — пояснил доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ биотехнологии РАН Вадим Макаров. 

Все доклинические испытания нового лекарства завершатся уже этой весной, заверяют разработчики.

#коронавирус #лекарственные препараты
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