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Общество 2 марта 2024 08:36

Весной откроется новый маршрут «Волжской тропы» с кемпинговой зоной

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Весной откроется новый маршрут «Волжской тропы» с кемпинговой зоной
Фото: https://t.me/institute_tatar

Этой весной на «Волжской тропе» откроется новый маршрут. Он проляжет по левому берегу Волги — от озера Лебяжье до загородного клуба «Утрау». Об этом в своем телеграм-канале написал Институт развития городов Татарстана.

Протяженность маршрута составит 18 км. Его конечная точка — «Утрау» — станет сервис-зоной для туристов «Волжской тропы». Начнет работу кемпинговая зона — путешественники смогут отдохнуть здесь после похода. Они смогут воспользоваться душем, зоной барбекю либо же пойти в местный ресторан.

#туристы #маршруты
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