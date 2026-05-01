«Весной количество пожаров удваивается»: в Казани прошел рейд инспекторов МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Казани инспекторы Государственного пожарного надзора провели рейд по соблюдению особого противопожарного режима. Проверка прошла в СНТ «Сад №4 КАПО им. С. П. Горбунова» Авиастроительного района города, где владельцам садовых участков напомнили о правилах пожарной безопасности.

«В весенний период удваивается количество пожаров. Это связано с горением сухой травы и мусора, а также с дальнейшим переходом огня на жилые дома. В связи с этим с 25 апреля по 11 мая на территории Республики Татарстан введен противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, готовить еду на мангалах и жаровнях», – рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району Казани УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Ильнар Рахматуллин.

Он отметил, что запрет распространяется в том числе и на садоводов – им также запрещено жарить шашлыки на мангалах, сжигать прошлогоднюю траву и листву, а также мусор.

«За нарушение противопожарного режима предусмотрены административные штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 60 тысяч рублей – для должностных лиц. Юридические лица могут оштрафовать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей», – предупредил Рахматуллин.

В преддверии майских праздников очень остро стоит вопрос пожарной безопасности, добавил член правления СНТ «Сад № 4 КМПО» Денис Перелыгин.

«Конечно же, в этот период, мы проводим инструктаж для наших садоводов и настоятельно рекомендуем соблюдать правила противопожарной безопасности. На территории нашего СНТ есть два озера и искусственная скважина, чтобы пожарная машина могла быстро накачать воду», – рассказал он.

Денис Перелыгин упомянул, что два года назад в их саду произошел пожар из-за того, что хозяйка одного из участков решила сжечь прошлогоднюю листву вблизи дома.

«Пожарные прибыли быстро, все успели быстро потушить. Но в целом наши садоводы очень ответственные, и если видят, что кто-то разводит костры, быстро на это реагируют и просят потушить огонь», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что в Татарстане с 25 апреля начал действовать особый противопожарный режим. В это время будет запрещено разведение костров, сжигание бытовых отходов, травы и мусора. Кроме того, в поселениях, подверженных угрозе лесных пожаров, будет запрещено разводить открытый огонь для приготовления пищи. Это ограничение не распространяется на рестораны, кафе, бары и прочие объекты общественного питания.

Кроме того, в местах с повышенной вероятностью возникновения лесного пожара запрещено использовать пиротехнику, а также запускать летающие фонарики и других изделия с открытым огнем.