«Весьма гибок и проактивен»: Татарстан стал самым «цифровым» регионом в России

«Цифровая зрелость» отраслей экономики и социальной сферы в Татарстане достигла 87%. По итогам первого полугодия республика с этим показателем заняла первое место среди всех субъектов в России. За счет каких проектов Татарстан показал высокие результаты – в обзоре «Татар-информа».

В республике практически во всех автобусах для городских и междугородних перевозок можно расплатиться безналичным способом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан наиболее оцифрован в ЖКХ и транспорте

Минцифры России оценило уровень внедрения IT-технологий в отраслях экономики и социальной сферы регионов России. Татарстан за год нарастил уровень цифровизации с 61% до 87%, благодаря чему с пятого места в первом полугодии 2021 года поднялся на первое место в этом году.

На региональном уровне оценивается уровень «цифровой зрелости» в пяти отраслях:

строительство и городское хозяйство,

здравоохранение,

образование,

государственное управление,

общественный транспорт.

В первом полугодии лучшие результаты оказались в секторе «Городское хозяйство и строительство». Здесь учитывается, например, насколько полно управляющие и ресурсоснабжающие организации представлены в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ или сколько собраний собственников жилья проходит в электронной форме. Проникновение IT в этом сегменте составило 96,2% – это лучший показатель в России.

Лидирует Татарстан среди субъектов и в части цифровизации общественного транспорта. Например, в республике практически во всех автобусах для городских и междугородних перевозок можно расплатиться безналичным способом, а информация о движении по маршруту есть в отрытом доступе. Уровень «цифровой зрелости» в этой сфере оценили в 92,4%.

Проникновение IT-технологий в образовании находится на уровне 88,7%, госуправлении – 88,3%, здравоохранении – 69,6%.

Татарстан в 2022 году направит 4,5 млрд рублей на отечественные IT

«Цифровая трансформация» – одна из пяти национальных целей развития России на период до 2030 года, которые утвердил в июле 2020 года Президент России Владимир Путин.

Уровень «Цифровая зрелости» в соответствии с задачами в регионах к 2030 году должен достичь 100%.

Кроме этого параметра, проект цифровой трансформации предполагает рост домохозяйств с широкополосным доступом в интернет, увеличение доли социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

Также поставлена задача в 4 раза увеличить вложения в отечественные решения в сфере IT. А для этого нужно в том числе стимулировать спрос на решения российских IT-компаний, создавать условия для развития стартапов.

В Татарстане в этом году на эти цели будет направлена рекордная сумма – 4,5 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Для сравнения – в прошлом году вложения составляли 1,8 млрд рублей. По плану к 2030 году необходимо увеличить инвестиции до 5,2 млрд рублей. Очевидно, что при таких темпах республика с ней справится досрочно.

Цифровая трансформация проходит в Татарстане под руководством Вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства РТ Шамиля Гафарова Фото: © «Татар-информ»

Количество госуслуг в электронном виде в Татарстане будет доведено до 325

В Татарстане 1,1 млн домохозяйств подключены к широкополосному интернету, или 83,2% от общего количества. Есть возможность подключиться к сети у 98% домохозяйств, а это даже превышает национальную задачу – к 2030 году высокоскоростной интернет должен быть у 97% семей.

План до 2030 года по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% в Татарстане полностью выполнили еще в прошлом году. Сегодня удаленно можно получить 178 госуслуг, планируется перевести в электронный вид еще 147 услуг, то есть всего жителям республики будет доступно 325 услуг – почти втрое больше, чем заложено в национальном плане.

Отметим, что цифровая трансформация проходит в Татарстане под руководством Вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства РТ Шамиля Гафарова, который возглавляет соответствующую рабочую группу.

В Татарстане 1,1 млн домохозяйств подключены к широкополосному интернету, или 83,2% от общего количества Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первое место Татарстана по уровню цифровой зрелости – закономерно»

По мнению финансового аналитика группы компаний CMS Владимира Салагаева, на производствах в республике внедрены и используются современные цифровые решения, что добавило в оценку индекса «цифровой зрелости».

«Татарстан по итогам первого полугодия этого года занял первое место по уровню цифровой зрелости, и это закономерно, ведь достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики – одна из национальных целей республики. Вклад в первое место внесли также высокотехнологичные предприятия нефтегазового сектора, где сосредоточена большая численность высоко профильных специалистов», – подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что в школах республики количество поставленных компьютеров и подключенных к интернету школ находится на более высоком уровне, чем в других регионах страны. «Кроме того, Татарстан представлен хорошими цифровыми сервисами для инвесторов. Например, возможностью подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта в электронном виде», – сказал Салагаев.

В школах республики количество поставленных компьютеров и подключенных к интернету школ находится на более высоком уровне, чем в других регионах страны Фото: © «Татар-информ»

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода добавил, что в Татарстане 10 лет назад сформировалось глубокое понимание своей цифровой стратегии.

«Грамотная и эффективная реализация цифровой стратегии и стала символом успеха республики. Быстрые и результативные проекты цифровизации в республике особенно заметны в розничных финансах, госуслугах, ритейле и телеком, а также в сегменте B2B. Реализация новых оперативных задач цифровизации вполне реальна именно в Татарстане, который весьма гибок и проактивен в этом направлении. Ключевыми драйверами роста здесь могут стать энергоемкие блокчейн-вычисления, искусственный интеллект, анализ бизнес-процессов, управление колоссальными объемами данных. Не удивлюсь, если реализация новых сценариев цифровизации в других регионах России будет активно реализовываться с применением опыта и специалистов из Татарстана», – заключил он.