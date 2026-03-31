Весенняя уборка начинается: в Татарстане стартует экологический двухмесячник

С 1 апреля в Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник, в этот раз приуроченный к Году воинской и трудовой доблести. В республике приведут в порядок памятные места, парки и водные объекты, а также продолжат крупные экологические проекты – от расчистки рек до восстановления популяции редких видов птиц.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Старт весенней «генеральной уборки»

С 1 апреля в Татарстане стартует традиционная весенняя «генеральная уборка» – санитарно-экологический двухмесячник. В этот раз он посвящен Году воинской и трудовой доблести, объявленному указом Раиса РТ Рустама Минниханова.

«В этом году акцент делаем на памятные места, воинские захоронения, парки, названные в честь героев. Многие муниципалитеты уже приступили к уборке, не дожидаясь официального старта. Но мы только в начале пути. Впереди – два месяца работы», – сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

Он отметил, что после схода снега становятся заметны накопившиеся за зиму проблемы: «Мы видим не только первоцветы, но, к сожалению, и то, что накопилось за зиму».

«Наша задача – привести республику в порядок», – подчеркнул министр.

Ключевым событием станет общереспубликанский субботник.

«Ждем всех на центральном субботнике. В этом году он состоится 25 апреля. Локацию выбираем вместе с жителями», – сказал Зиганшин.

Для выбора площадки Минэкологии РТ запустило голосование в социальных сетях ведомства.

Параллельно с двухмесячником стартует конкурс «Эковесна-2026» – восьминедельный марафон экологических инициатив.

«В прошлом году в рамках конкурса 1100 семей внесли свою лепту в сохранение чистоты родного края. В этом году конкурс будет посвящен Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести. Приглашаю всех жителей республики не оставаться в стороне и стать участниками «Эковесны», – сказал Азат Зиганшин.

Азат Зиганшин: «Наша задача – привести республику в порядок» Фото: prav.tatarstan.ru

Паводок и контроль за водохранилищами

Один из самых актуальных вопросов весной – ход весеннего половодья. Одновременно с экологической кампанией регион проходит период весеннего половодья. Уровень воды на Волге у населенного пункта Верхний Услон сейчас составляет 51 метр по Балтийской системе.

«В период весеннего половодья министерство традиционно сталкивается с двумя вопросами. Нам важно обеспечить безопасный пропуск воды и при этом сохранить ее для благоприятной водохозяйственной обстановки летом. <…> Нормальный уровень, который считается оптимальным для Куйбышевского водохранилища, – 53 метра. У нас в запасе для приема талых вод есть еще 2 метра», – рассказал Азат Зиганшин.

Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока Волжско-Камского каскада. Режимы его работы устанавливаются Росводресурсами с участием межведомственной рабочей группы, в которую входят представители Татарстана.

По данным Зиганшина, сейчас установлен режим работы на уровне 6400-6500 кубометров, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

«Наши сотрудники ежедневно осуществляют мониторинг режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада с использованием программного комплекса «Гидрокаскад», – отметил Зиганшин.

По прогнозам, со 2 апреля уровень воды начнет расти. Завтра пройдет очередное заседание межведомственной рабочей группы, где определят дальнейший режим работы водохранилищ.

Одновременно с экологической кампанией регион проходит период весеннего половодья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инвестиции в экологию и эффект

Зиганшин сообщил, что в целом за последние восемь лет в Татарстане реализовано более 1,3 тыс. мероприятий с общим финансированием около 107 млрд рублей.

«Благодаря проведенным работам удалось избежать экологических потерь на сумму 117 млрд рублей и повысить качество жизни для 3,5 млн жителей», – отметил министр.

По его словам, значимый вклад обеспечили промышленные предприятия.

«За восемь лет он составил 74 млрд рублей. Объем инвестиций Татарстана в экологию превышает объемы крупных субъектов Российской Федерации, таких как Москва и Санкт-Петербург», – подчеркнул министр.

Новые проекты: акцент на воду и инфраструктуру

Работа продолжается и в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». В Татарстане запланировано восемь инициатив.

«Общая сумма финансирования – почти 3 млрд рублей, львиная доля из них будет направлена на работы по федеральному проекту «Вода России», – сообщил Зиганшин.

С 2025 года ведется расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах. При поддержке Президента России Владимира Путина к 400-летию Автограда планируется экологическая реабилитация реки Челны. С 2028 года запланирована полномасштабная расчистка реки Ноксы.

При этом ранее в рамках нацпроекта «Экология» в регионе уже реализовано 30 мероприятий. В их числе проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО».

Так, по проекту «Оздоровление Волги» построено и реконструировано 13 очистных сооружений. Предотвращена угроза загрязнения Нижнекамского водохранилища – источника питьевой воды для жителей Прикамья. При поддержке Раиса РТ проведена экологическая реабилитация 29 водоемов.

По словам Ильнура Губайдуллина, поступило много жалоб на одно предприятие Высокогорского района, а также на качество атмосферного воздуха в Казани в районе Танкового кольца Фото: prav.tatarstan.ru

Меньше жалоб на свалки, больше – на воздух

Экологическая ситуация отражается и в обращениях жителей. До старта двухмесячника в общественную экологическую приемную поступило 582 обращения – почти в два раза меньше, чем годом ранее.

«Структура экологических проблем изменилась по сравнению с прошлым годом. Количество жалоб на несанкционированные свалки сократилось на 53%, но увеличилось число жалоб на качество воздуха», – сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

По его словам, поступило много жалоб на одно предприятие Высокогорского района, а также на качество атмосферного воздуха в Казани в районе Танкового кольца.

«Заявительница пишет во все ведомства. Мы выехали туда, с жильцами общались, пригласили ее принять участие, но, к сожалению, она отказалась – находилась за пределами Татарстана», – пояснил Губайдуллин.

В системе «Народный контроль» на конец марта остаются 75 нерешенных уведомлений по свалкам.

«Руководителям исполкомов районов необходимо взять ситуацию на особый контроль. С районами держим руку на пульсе, вместе решаем данные вопросы. В прошлом году 97 жалоб было на этот период, а в этом году – 75 нерешенных», – добавил он.

Знаковым мероприятием 2025 года стал запуск пилотного проекта по реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне Казанки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Расчистка рек и восстановление лесов

В рамках проекта «Свободный ток» за три года на Казанке ликвидировано 76 завалов, расчищено 32 км русла, поднято из воды 5 тыс. кубометров древесины.

«Расчищая русла, мы не можем забывать и о берегах. Знаковым мероприятием 2025 года стал запуск пилотного проекта по реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне Казанки», – отметил Азат Зиганшин.

Совместно с Минлесхозом РТ, компанией СИБУР, администрацией Арского района, Русским географическим обществом и волонтерами высажено 8 тыс. саженцев дуба и ели.

«В этом году создание водоохранных лесных насаждений продолжим, специалистами подобраны два участка в Чистопольском и Арском районах», – уточнил Азат Зиганшин.

В Татарстане продолжается проект по восстановлению Волжско-Камской популяции сокола-балобана Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Восстановление популяции сокола-балобана

Отдельным направлением остается работа по сохранению биоразнообразия. В Татарстане продолжается проект по восстановлению Волжско-Камской популяции сокола-балобана.

За три года в природу выпущено 24 птицы.

«Среди них двое птенцов, которые впервые за полвека появились на свет в Татарстане. В 2024 году мы передали в [Казанский] зооботсад четыре взрослые птицы для формирования потомства. В этом году вновь ждем птенцов, рожденных на нашей татарстанской земле», – пояснил Азат Зиганшин.

В этом году проект расширит географию: выпуск пройдет не только в Камско-Устьинском районе, но и на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

«Планируем выпустить не менее 15 соколов и при поддержке Минприроды России установим на них трекеры, чтобы отслеживать их судьбу», – поделился Зиганшин.

По его словам, ко всеобщей радости организаторов проекта, две птицы в этом году вернулись после зимовки в Татарстан.