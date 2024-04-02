Весенняя смена в центре «Сәләт — Ак Барс» объединила более 50 детей из Крыма и Татарстана

Фото: пресс-служба молодежного центра «Сәләт — Ак Барс»

В крымском молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» с 23 по 30 марта прошла весенняя профильная смена «Офык. Язмыш». Ее участниками стали более 50 детей из Татарстана и Крыма, сообщает пресс-служба центра.

Смена была направлена на творческое и профессиональное развитие детей. Они ходили на уроки по танцам, бисероплетению, кинокритике, учились снимать и обрабатывать видео и фото, развивали навыки импровизации и юмора, а также посещали спортивные занятия.

Фото: пресс-служба молодежного центра «Сәләт — Ак Барс»

Всего лишь за неделю участники смены успели принять участие в музыкальных вечерах и продемонстрировать там свои таланты, подготовить собственные театрализованные постановки и даже создать карнавальные костюмы.

«Я провел замечательную смену в лагере! Организация была на очень высоком уровне, образовательная программа и вечерние мероприятия были разнообразными и интересными. Вожатые были дружелюбными и заботливыми, всегда помогали и поддерживали нас. Вместе с новыми друзьями мы провели незабываемое время, полное веселья и приключений. Я точно вернусь сюда еще раз и рекомендую этот лагерь всем мальчикам и их родителям», — поделился впечатлениями один из участников — Ильдар Гилязов.

Рассказала о приобретенном опыте и Эвелина Новохатько, которая давно хотела побывать здесь. «Ехала на смену, вообще не зная, что меня тут ожидает, думал —а за неделю ничего интересного не будет, но вот последний день — я плачу горькими слезами, потому что не хочу уезжать. Было просто супер! Больше всего удивило, что за такое небольшое количество времени вожатые смогли дать нам столько информации и эмоций. Очень давно хотела поехать на смены в Крым, и я так счастлива, что приехала именно в „Ак Барс“. Уже по всем скучаю и советую ехать на смены, там классно!!!» — заявила она.

Фото: пресс-служба молодежного центра «Сәләт — Ак Барс»

«Весенняя смена на площадке нашего комплекса проходит впервые, и смело можно сказать, что первый весенний набор — состоялся! На протяжении восьми дней ребята активно участвовали в образовательной программе: лекциях и мастер-классах. Сейчас мы активно занимаемся подготовкой к летнему сезону, впереди нас ожидают пять насыщенных смен, куда мы всех приглашаем. Также на протяжении апреля и мая нас ожидают насыщенные заезды со спортивной тематикой. Всего с начала года в наших мероприятиях разной направленности приняли участие порядка 700 человек», — рассказала о достижениях центра директор лагеря Кира Маслова.

Молодежный центр «Сәләт — Ак Барс» начал свою работу в июле 2022 года благодаря поддержке и участию Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Его деятельность направлена на поддержку и поощрение интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи. Участниками проектов и смен становятся победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований в возрасте от 12 лет.