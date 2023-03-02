Весенний хвост: Минздрав и Роспотребнадзор РТ о возможных вспышках гриппа и Covid

Чаще всего татарстанцы болеют Covid-19 бессимптомно или переносят коронавирус как обычное ОРВИ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Заболеваемость коронавирусом растет, но меньше, чем неделю назад»

За последние сутки 142 татарстанца заболели коронавирусом. Всего за 2023 год зарегистрировали 5085 случаев заражения.

«По уровню заболеваемости за неделю пока отмечаем рост на 18%, но это меньше, чем цифры позапрошлой недели. Тогда прирост был 22%, а еще ранее – на шестой неделе года прирост был на 37%. На сегодня ситуация стабильная», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Чаще всего татарстанцы болеют Covid-19 бессимптомно или переносят коронавирус как обычное ОРВИ – таких 97% заболевших.

Заместитель главного санитарного врача Татарстана рассказала, что в республике стопроцентно циркулирует штамм «омикрон» и его геноварианты.

Заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков добавил, что в Татарстане продолжают работать 17 Covid-госпиталей. Некоторые из них совсем небольшие – на 10 коек, а есть и целые больницы, которые при необходимости готовы принять больше 300 пациентов с коронавирусом, так работает Республиканская клиническая инфекционная больница.

Любовь Авдонина рассказала, что в республике стопроцентно циркулирует штамм «омикрон» и его геноварианты Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Любовь Авдонина напомнила, что постановление главного санитарного врача РТ продолжает действовать. Согласно нему, медицинские работники в лечебных учреждениях обязаны ходить в масках, а посетителям больниц необходимо измерять температуру.

Гриппа становится меньше, но вспышка еще может быть

ОРВИ и гриппом за неделю заболели 15 718 жителей РТ, это ниже, чем на предыдущей неделе, на 32,8%. Эти цифры ниже эпидпорога более чем на 30%.

«Мы отмечаем уменьшение доли находок вируса гриппа в общей структуре циркуляции вирусов респираторных инфекций, среди населения. Если ранее на пике заболеваемости вирусы гриппа составляли 80%, то за последнюю неделю положительных находок вируса гриппа только 44%», – отметила Любовь Авдонина.

В Роспотребнадзоре РТ добавили, что сейчас чаще всего выявляют грипп группы B.

Медицинские работники в лечебных учреждениях обязаны ходить в масках, а посетителям больниц необходимо измерять температуру Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такой подъем мы наблюдаем в конце сезона традиционно каждый год. Это такой хвостик, который ведет к смене эпидемиологических сезонов. Но грипп B тоже может давать рост заболеваемости, и у нас были сезоны до пандемии, когда в конце марта был существенный подъем заболеваемости. Мы с повестки дня возможный подъем как гриппа, так и коронавирусной инфекции не снимаем», – отметила Авдонина.

Свиного гриппа в структуре заболеваемости в данный момент совсем немного. Сегодня вспомнили, как опасались его в начале эпидсезона, – замминистра здравоохранения РТ отметил, что медики с новой угрозой справились. Обращений и жалоб от жителей на работу поликлиник было совсем немного, фатальных ситуаций по свиному гриппу не было. Ранее в Минздраве РТ сообщали, что смертей от свиного гриппа в этом году не зафиксировано.

«Все медицинские работники и все организации отработали должным образом. За что им в очередной раз выражаю огромную признательность», – отметил Жаворонков.

«Прививки каждый год проводятся сотрудникам птицеперерабатывающей промышленности и тем, у кого есть птичье подворье» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Птичий грипп татарстанцам не грозит

Случаев заражения птичьим гриппом среди людей в этом году в республике зарегистрировано не было, рассказала санитарный врач. В СМИ активно обсуждается вопрос новых опасных мутаций этого подвида вируса гриппа.

«Вирус мутирует. И есть опасения его видового перехода на человека. Всегда, когда происходят случаи заражения среди птиц, мы совместно с ветеринарами эти случаи отрабатываем. Прививки каждый год проводятся сотрудникам птицеперерабатывающей промышленности и тем, у кого есть птичье подворье», – отметила Любовь Авдонина.

У республиканского Роспотребнадзора серьезных опасений по распространению этой болезни нет, вакцинация, по словам Авдониной, проведена в должном объеме.

Однако, несмотря на затишье, про ОРВИ, грипп и Covid-19 забывать не стоит. Необходимо заниматься профилактикой, не переохлаждаться, пользоваться антисептиками и масками в местах большого скопления людей.

Владимир Жаворонков: «Все медицинские работники и все организации отработали должным образом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Владимир Жаворонков напомнил, что вакцинация от коронавируса продолжается. Прививки делают как детям с 12 лет, так и взрослым. Он привел в пример исследование коллег из-за границы, которые выяснили, что гибридный иммунитет, который состоит из искусственного иммунитета после вакцинации и естественного после болезни, намного эффективнее защищает от тяжелого течения, госпитализаций и частого заражения Covid-19.

А заместитель главного санитарного врача напомнила, что впереди сезон клещей и период распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом, к которым тоже необходимо подготовиться.