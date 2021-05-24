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Ру Тат
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24 мая 2021  11:36
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах выполнена треть работ по капремонту жилых домов

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Объем работ по программе капитального ремонта жилых домов в Набережных Челнах выполнен на 32%, сообщил на совещании в мэрии города заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

По словам куратора блока ЖКХ, в мае прошлого года подрядчики не смогли приступить к строительно-монтажным работам. Организация капремонта жилого фонда задерживалась как из-за пандемии, так и из-за сроков проведения аукционов по выбору подрядчиков — обычно они начинались только весной, объяснил Зуев. 

В этом году с подачи исполкома Набережных Челнов торги в республике провели зимой, что позволило капремонту стартовать уже в марте. «А в прошлом году подрядчики на объекты вышли только 6 июля», — напомнил выступающий.

В текущем сезоне в Челнах подрядчикам предстоит провести работы в 150 домах. Стоимость капремонта составит  1 млрд 466 млн рублей.
 

 

 

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