В Челнах выполнена треть работ по капремонту жилых домов

Объем работ по программе капитального ремонта жилых домов в Набережных Челнах выполнен на 32%, сообщил на совещании в мэрии города заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.



По словам куратора блока ЖКХ, в мае прошлого года подрядчики не смогли приступить к строительно-монтажным работам. Организация капремонта жилого фонда задерживалась как из-за пандемии, так и из-за сроков проведения аукционов по выбору подрядчиков — обычно они начинались только весной, объяснил Зуев.



В этом году с подачи исполкома Набережных Челнов торги в республике провели зимой, что позволило капремонту стартовать уже в марте. «А в прошлом году подрядчики на объекты вышли только 6 июля», — напомнил выступающий.



В текущем сезоне в Челнах подрядчикам предстоит провести работы в 150 домах. Стоимость капремонта составит 1 млрд 466 млн рублей.

