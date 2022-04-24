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Ру Тат
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Общество
24 апреля 2022  02:48

Весенний рейтинг зарплат в Татарстане возглавил Иннополис

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Рейтинг городов Татарстана по размеру средних предлагаемых зарплат в марте-апреле возглавил Иннополис. Таковы результаты исследования аналитиков hh.ru.

«Среднее зарплатное предложение в самом молодом городе России в марте-апреле составило 70 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

На второй позиции расположилась Казань – здесь соискателям предлагают среднюю зарплату в 48,6 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли Набережные Челны (40,3 тыс. рублей).  

В целом столица республики заняла шестое место среди крупнейших городов страны по годовому приросту зарплат.

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