Весенний рейтинг зарплат в Татарстане возглавил Иннополис

Рейтинг городов Татарстана по размеру средних предлагаемых зарплат в марте-апреле возглавил Иннополис. Таковы результаты исследования аналитиков hh.ru.

«Среднее зарплатное предложение в самом молодом городе России в марте-апреле составило 70 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

На второй позиции расположилась Казань – здесь соискателям предлагают среднюю зарплату в 48,6 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли Набережные Челны (40,3 тыс. рублей).

В целом столица республики заняла шестое место среди крупнейших городов страны по годовому приросту зарплат.