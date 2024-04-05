Паводковыми водами затопило участки дороги в двух районах Татарстана

В настоящее время в Татарстане затоплены пять низководных мостов, а также два участка автомобильных дорог в Арском и Новошешминском районах РТ. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Также затоплен 81 приусадебный участок в восьми населенных пунктах Буинского, Кайбицкого, Мензелинского и Нурлатского районов республики.

«Паводковая ситуация на контроле. Жилые дома и социально значимые объекты в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населёнными пунктами не нарушено. Эвакуация жителей не требуется», — отметили в ведомстве.