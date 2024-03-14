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Общество 14 марта 2024 12:34

Весенний паводок в Татарстане прогнозируют в марте: как готовится республика

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Весенний паводок в Татарстане прогнозируют в третьей декаде марта – первой декаде апреля. Причем в списке населенных пунктов, рискующих попасть в зону возможного затопления, числится 220 сел и территорий в городах РТ. Чтобы обезопасить татарстанские организации в республике активно готовят объекты к возможным подтоплениям, пишет РБК Татарстан.

Добавим, что паводок угрожает не только жилью, но и транспортной инфраструктуре. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана, в республике выделили 132 участка автодорог в 27 муниципальных районах, которым грозит потенциальное подтопление. Однако в соображениях безопасности подрядные организации уже заготовили инертные материалы, пиломатериалы и водопропускные металлические трубы.

Также на период паводка в РТ будут перекрывать движения, организуя взамен объездные маршруты. Уточняется, что на некоторое время закроют мост «Вольный Стан – Киять – Яшевка (Немчиновка)», км 46+945, через реку Свиягу. Объездной путь организуют через Кият – Тоншерма с выходом на автодорогу Буинск – Тетюши.

#весенний паводок #Татарстан #подготовка
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