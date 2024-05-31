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Весенний «губернаторопад» в России: за что «ушли» Дмитрия Азарова и кто будет следующим
Вслед за Натальей Комаровой о своей отставке заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Можно ли уже говорить о некоем тренде «губернаторопада» в России и кто еще рискует потерять свое кресло – в материале «Татар-информа».
Отставка Азарова и повышение Федорищева
Пресс-служба Правительства Самарской области распространила заявление Дмитрия Азарова об уходе с поста губернатора. Уже сегодня Президент России Владимир Путин принял в Кремле Председателя Правительства Тульской области Вячеслава Федорищева, предложив последнему пост губернатора Самарской области. Пока с приставкой «врио» . До выборов, которые пройдут 8 сентября. Сразу отметим, что 34-летний Федорищев станет самым молодым среди всех глав регионов.
Что касается Азарова, то он поблагодарил всех жителей области и, как водится, напомнил о своих достижениях за почти семь лет на должности главы региона. В числе своих заслуг Азаров назвал строительство сотни социальных объектов: детских садов, школ, больниц, домов культуры, стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
«Объединившись, мы преодолели вызовы пандемии и экономических санкций. Наши экономика, промышленность стали сильнее. Десятки тысяч новых рабочих мест укрепили благосостояние жителей региона», — резюмировал Азаров в заявлении, опубликованном пресс-службой Правительства Самарской области.
Выполнил ли Азаров поручения Путина?
Он также не забыл поблагодарить Владимира Путина за доверие и еще раз подчеркнул, что основные цели выполнил, из числа тех задач, что получил шесть лет назад. Мы, конечно, не будем спорить с Дмитрием Игоревичем. Однако многие политологи и эксперты еще в декабре 2023 года на Прямой линии с Владимиром Путиным заметили, что касательно именно Самарской области прозвучал ряд негативных сигналов.
Корреспондент «Татар-информа» работал на мероприятии и даже задавал вопрос Путину, в ходе ответа на который российский лидер хвалил Татарстан в целом и Раиса республики Рустама Минниханова в частности.
А что касается Самарской области, то люди жаловались Путину на неудовлетворительную работу почты, вспышку заболеваемости корью. А хуже всего – выяснилось, что местные чиновники недорабатывают в части поддержки семей участников СВО. Ну и неожиданно взлетевший ценник на продукцию (автомобили) «ВАЗ» как вишенка на торте. Правда, торт этот вышел с неприятным вкусом. Были другие неприятные инфоповоды, но смысл понятен. Скажем мягко, далеко не факт, что Азаров выполнил все задачи, которые ему ставил Путин.
В чем еще ошибся Азаров
И это еще не все. Своим мнением о причинах отставки Азарова с «Татар-информом» поделился эксперт Альберт Бикбов.
«По Азарову очень сильно ударил арест в ноябре 2023 года его замгубернатора и главы Минстроя Самарской области. Правда, оба задержанных трудились с приставкой “врио”, но все же это уже самый близкий кадровый круг губернатора. Арестовали их за масштабную коррупцию», – считает политолог.
Он полагает, что у Азарова также были проблемы с межэтническим миром в регионе.
«Так, он не смог по-тихому разрулить ситуацию с оскорблением в свой адрес от несовершеннолетнего уроженца Таджикистана. Скандал вышел на федеральный уровень из-за слабой работы с диаспорами. Кроме того, Самарская область славится своим жестким отношением к мигрантам. Там с февраля установлен запрет на работу иностранных граждан по патентам в легковом такси, общественном транспорте, в сфере образования, а также агентствах по подбору персонала. Чрезмерная лютость по отношению к мигрантам также не свидетельствует о разумном балансе в этом вопросе со стороны Азарова», – отметил Бикбов.
«Губернаторопад» оформился весенним трендом – 2024?
При этом отставку губернатора Самарской области уже нельзя считать единичным случаем. Накануне единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова подала в отставку с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра). Официальная версия – «в связи с переходом на другую работу». Временно исполняющим обязанности стал мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Интересно, что срок действия ее полномочий истекал только в 2025 году. Поэтому для местной элиты, поговаривают, это стало полной неожиданностью. Тем более Наталья Комарова является губернатором-долгожителем. Впервые она стала губернатором ХМАО в марте 2010 года.
«По Комаровой тоже ударил ряд проколов – скандальное публичное высказывание о “сомнительности СВО”, а также трения с духовенством региона», – считает Альберт Бикбов.
Кто будет следующим?
По словам эксперта, весенний губернаторопад – это продолжение кадровых пертурбаций после инаугурации Путина. Сначала перетряхнули Кабинет Министров. Например, с рокировкой на посту главы Минобороны РФ. Сейчас очередь дошла до исполнительной власти на местах. Помимо отставок губернаторов, напомним, были случаи и в правительствах регионов, и на муниципальных уровня. Так, в Чечне председатель правительства региона Муслим Хучиев ушел в отставку, мэр Воронежа Вадим Кстенин также покинул свой пост.
«По отставкам губернаторов мы видим оформляющийся тренд на недопустимость коррупции в ближнем окружении, недопустимость межэтнических конфликтов и недопустимость конфликтов с религиозными общинами в регионах. Как и неприемлемость недостаточного внимания у нуждам СВО, а также семьям военных», – подчеркнул Альберт Бикбов.
Последует ли продолжение, кто может отправиться вслед за Комаровой и Азаровым? Ряд федеральных СМИ называют главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Источники «Коммерсанта» обращают внимание, что глава региона остался последним в числе губернаторов с истекающим в этом году сроком полномочий.
«Я бы на Собянина еще подумал бы. Там в Москве полный швах с патриотизмом, судя по результатам праймериз “Единой России” по Москве. И я прогнозирую, что в высшем кадровом составе “Единой России” будут отставки. Может уйти Медведев, Турчака могут тоже приложить. По губернаторам следующий на выход – Воробьев как близкий Шойгу человек, да и скандалов в Московской области тоже хватает», – считает Бикбов.
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