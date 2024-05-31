Весенний «губернаторопад» в России: за что «ушли» Дмитрия Азарова и кто будет следующим

О своей отставке заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Фото: kremlin.ru

Отставка Азарова и повышение Федорищева

Пресс-служба Правительства Самарской области распространила заявление Дмитрия Азарова об уходе с поста губернатора. Уже сегодня Президент России Владимир Путин принял в Кремле Председателя Правительства Тульской области Вячеслава Федорищева, предложив последнему пост губернатора Самарской области. Пока с приставкой «врио» . До выборов, которые пройдут 8 сентября. Сразу отметим, что 34-летний Федорищев станет самым молодым среди всех глав регионов.

Что касается Азарова, то он поблагодарил всех жителей области и, как водится, напомнил о своих достижениях за почти семь лет на должности главы региона. В числе своих заслуг Азаров назвал строительство сотни социальных объектов: детских садов, школ, больниц, домов культуры, стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Объединившись, мы преодолели вызовы пандемии и экономических санкций. Наши экономика, промышленность стали сильнее. Десятки тысяч новых рабочих мест укрепили благосостояние жителей региона», — резюмировал Азаров в заявлении, опубликованном пресс-службой Правительства Самарской области.

Владимир Путин принял в Кремле Председателя Правительства Тульской области Вячеслава Федорищева, предложив ему пост губернатора Самарской области Фото: kremlin.ru

Выполнил ли Азаров поручения Путина?

Он также не забыл поблагодарить Владимира Путина за доверие и еще раз подчеркнул, что основные цели выполнил, из числа тех задач, что получил шесть лет назад. Мы, конечно, не будем спорить с Дмитрием Игоревичем. Однако многие политологи и эксперты еще в декабре 2023 года на Прямой линии с Владимиром Путиным заметили, что касательно именно Самарской области прозвучал ряд негативных сигналов.

Корреспондент «Татар-информа» работал на мероприятии и даже задавал вопрос Путину, в ходе ответа на который российский лидер хвалил Татарстан в целом и Раиса республики Рустама Минниханова в частности.

А что касается Самарской области, то люди жаловались Путину на неудовлетворительную работу почты, вспышку заболеваемости корью. А хуже всего – выяснилось, что местные чиновники недорабатывают в части поддержки семей участников СВО. Ну и неожиданно взлетевший ценник на продукцию (автомобили) «ВАЗ» как вишенка на торте. Правда, торт этот вышел с неприятным вкусом. Были другие неприятные инфоповоды, но смысл понятен. Скажем мягко, далеко не факт, что Азаров выполнил все задачи, которые ему ставил Путин.

Не факт, что Азаров выполнил все задачи, которые ему ставил Путин Фото: kremlin.ru

В чем еще ошибся Азаров

И это еще не все. Своим мнением о причинах отставки Азарова с «Татар-информом» поделился эксперт Альберт Бикбов.

«По Азарову очень сильно ударил арест в ноябре 2023 года его замгубернатора и главы Минстроя Самарской области. Правда, оба задержанных трудились с приставкой “врио”, но все же это уже самый близкий кадровый круг губернатора. Арестовали их за масштабную коррупцию», – считает политолог.

Он полагает, что у Азарова также были проблемы с межэтническим миром в регионе.

«Так, он не смог по-тихому разрулить ситуацию с оскорблением в свой адрес от несовершеннолетнего уроженца Таджикистана. Скандал вышел на федеральный уровень из-за слабой работы с диаспорами. Кроме того, Самарская область славится своим жестким отношением к мигрантам. Там с февраля установлен запрет на работу иностранных граждан по патентам в легковом такси, общественном транспорте, в сфере образования, а также агентствах по подбору персонала. Чрезмерная лютость по отношению к мигрантам также не свидетельствует о разумном балансе в этом вопросе со стороны Азарова», – отметил Бикбов.

Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова подала в отставку с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа Фото: kremlin.ru

«Губернаторопад» оформился весенним трендом – 2024?

При этом отставку губернатора Самарской области уже нельзя считать единичным случаем. Накануне единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова подала в отставку с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра). Официальная версия – «в связи с переходом на другую работу». Временно исполняющим обязанности стал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Интересно, что срок действия ее полномочий истекал только в 2025 году. Поэтому для местной элиты, поговаривают, это стало полной неожиданностью. Тем более Наталья Комарова является губернатором-долгожителем. Впервые она стала губернатором ХМАО в марте 2010 года.

«По Комаровой тоже ударил ряд проколов – скандальное публичное высказывание о “сомнительности СВО”, а также трения с духовенством региона», – считает Альберт Бикбов.

В Чечне ушел в отставку председатель правительства региона Муслим Хучиев Фото: chechnya.gov.ru

Кто будет следующим?

По словам эксперта, весенний губернаторопад – это продолжение кадровых пертурбаций после инаугурации Путина. Сначала перетряхнули Кабинет Министров. Например, с рокировкой на посту главы Минобороны РФ. Сейчас очередь дошла до исполнительной власти на местах. Помимо отставок губернаторов, напомним, были случаи и в правительствах регионов, и на муниципальных уровня. Так, в Чечне председатель правительства региона Муслим Хучиев ушел в отставку, мэр Воронежа Вадим Кстенин также покинул свой пост.

«По отставкам губернаторов мы видим оформляющийся тренд на недопустимость коррупции в ближнем окружении, недопустимость межэтнических конфликтов и недопустимость конфликтов с религиозными общинами в регионах. Как и неприемлемость недостаточного внимания у нуждам СВО, а также семьям военных», – подчеркнул Альберт Бикбов.

Последует ли продолжение, кто может отправиться вслед за Комаровой и Азаровым? Ряд федеральных СМИ называют главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Источники «Коммерсанта» обращают внимание, что глава региона остался последним в числе губернаторов с истекающим в этом году сроком полномочий.

«Я бы на Собянина еще подумал бы. Там в Москве полный швах с патриотизмом, судя по результатам праймериз “Единой России” по Москве. И я прогнозирую, что в высшем кадровом составе “Единой России” будут отставки. Может уйти Медведев, Турчака могут тоже приложить. По губернаторам следующий на выход – Воробьев как близкий Шойгу человек, да и скандалов в Московской области тоже хватает», – считает Бикбов.