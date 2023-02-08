Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане откроются 18 марта

Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в этом году согласовано проведение весенних ярмарок с 18 марта по 22 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на итоговом собрании Татпотребсоюза.

«В прошлом году проведено 22 ярмарочных мероприятия с объемом реализованной продукции 2,1 млрд рублей, в том числе организациями Татпотребсоюза – 200 млн рублей», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Участникам сельхозярмарок возмещены расходы на приобретение горюче-смазочных материалов. Для этого из бюджета Татарстана в 2019 – 2022 годах выделено 38 млн рублей, в том числе организациям Татпотребсоюза – более 6 млн рублей, отметил Зяббаров.

«Благодаря предоставлению товаропроизводителям бесплатных торговых мест и компенсации части транспортных расходов сельскохозяйственная продукция реализована населению с учетом динамики изменения цен», – подчеркнул министр.

В частности, на ярмарках овощная продукция дешевле на 25-47%, мука – на 35%, яйца куриные – на 22%, разливное молоко – на 20%, мясная продукция – 7-50%.

«Активное участие в проведении городских ярмарок приняли и кооператоры, что позволило сдерживать рост цен на продукты питания и обеспечить население республики сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса», – заключил Зяббаров.