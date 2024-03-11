Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани пройдут на 14 площадках

С 16 марта по 28 апреля в Казани будут работать традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

«Для жителей города сельхозпроизводителями республики будет предоставлена продовольственная продукция по социально ориентированным ценам. В ассортимент войдут как овощная, мясная продукция, так и продукция для нужд подсобного хозяйства», – прокомментировал докладчик.

Торговля будет организована еженедельно по субботам на 14 площадках. По просьбе жителей поселка «Северный» ярмарка на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева в этом году будет проходить по воскресеньям. Свою продукцию на каждой площадке представят 22 района республики, а также 19 организаций агропромышленного комплекса.

«На ярмарках будет организована охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения. Также в целях реализации качественной продукции животного и растительного происхождения на площадках будут организованы условия для проверки ветеринарно-санитарных требований», – заключил Фазылянов.