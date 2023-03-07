Весенние сельскохозяйственные ярмарки начнут работу в Татарстане 18 марта

Весенние сельскохозяйственные ярмарки откроются в Татарстане 18 марта, и будут регулярно проходить по субботам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Для обеспечения населения продуктами питания необходимо давать возможность фермерам реализовывать свою продукцию напрямую потребителю. В прошлом году на ярмарках было реализовано продукции на сумму 2,1 млрд рублей», – сказал спикер.

Зяббаров поблагодарил исполкомы Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, глав районов за бесплатные торговые места, а товаропроизводителей республики – за продукцию.

Он также поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку в организации сельхозярмарок и компенсацию транспортных расходов их участникам.