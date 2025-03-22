Весенние полевые работы в Татарстане: подкормка озимых культур стартовала в 22 районах

В Татарстане началась подкормка озимых культур и многолетних трав – работы уже ведутся в 22 районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ, приводя слова первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленара Гарипова на совещании в Доме Правительства РТ.

Встречу провел Раис Татарстана Рустам Минниханов в формате видеоконференции с муниципальными районами.

Как отметил Ленар Гарипов, первыми к работам 11 марта приступили аграрии Буинского и Апастовского районов. На данный момент подкормка выполнена на площади 45 тыс. га, что составляет 5% от общего объема. Всего планируется обработать 482 тыс. га озимых и 372 тыс. га многолетних трав. По словам замминистра, состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Также обсуждалась обеспеченность республики семенами яровых зерновых культур, которая составляет 123%. В хозяйствах продолжается завоз покупных семян: поставлено 40% от необходимого объема подсолнечника и кукурузы, а поставка семян сахарной свеклы начнется с 1 апреля. При этом в этом году 40% посевов будут заняты семенами отечественной селекции, что на 32% выше прошлогоднего показателя.

Ведется накопление минеральных удобрений – на сегодняшний день приобретено 386 тыс. тонн, что в среднем составляет 64 кг действующего вещества на гектар. За последние две недели дополнительно закуплено 20 тыс. тонн удобрений. В ряде хозяйств уже накоплено более 100 кг д.в. на гектар, что свидетельствует о высокой готовности к весенним полевым работам.

Также проводится приемка сельскохозяйственной техники совместно со специалистами Гостехнадзора. Высокую степень готовности демонстрируют хозяйства Аксубаевского, Актанышского, Атнинского, Арского, Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, Тетюшского, Заинского, Мамадышского, Нурлатского, Нижнекамского, Сармановского и Тукаевского районов.

Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению отрасли. Ленар Гарипов подчеркнул важность привлечения молодых специалистов, начиная со школьных лет.

Еще одна ключевая задача – подготовка кормозаготовительной техники. В прошлом году работы по заготовке кормов стартовали 22 мая, в этом году, в случае ранней весны, возможен аналогичный график. До начала кормозаготовки необходимо завершить ремонт 244 кормоуборочных комбайнов, 175 самоходных косилок, около 600 пресс-подборщиков и другой техники. Планируется, что все работы завершат к 10 мая, а с 12 мая начнется официальная приемка техники.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что своевременная подготовка техники и кадров является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что обеспечение качественными семенами остается одним из главных вопросов агропромышленного комплекса республики.