Весеннее предложение в Банке Казани — вклад до 23% годовых

В Банке Казани действует новое весеннее предложение — сезонный вклад «Весенний старт» со сроком 270 дней.

Срок вклада разделен на три периода по три месяца с разными условиями доходности. В первые три месяца проценты по вкладу составят 23% годовых, в последующие два периода — 18% и 14% соответственно. Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном закрытии вклада «Весенний старт» проценты начисляются исходя из процентной ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату закрытия за период фактического нахождения денежных средств.

Все подробности уточняйте на странице вклада сайта Банка Казани, а также пишите вопросы в чат мессенджера WhatsApp.

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