news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
16 марта 2022  11:35

Весеннее предложение в Банке Казани — вклад до 23% годовых

news_top_970_100
Весеннее предложение в Банке Казани — вклад до 23% годовых

В Банке Казани действует новое весеннее предложение — сезонный вклад «Весенний старт» со сроком 270 дней.

Срок вклада разделен на три периода по три месяца с разными условиями доходности. В первые три месяца проценты по вкладу составят 23% годовых, в последующие два периода — 18% и 14% соответственно. Минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном закрытии вклада «Весенний старт» проценты начисляются исходя из процентной ставки по вкладу «До востребования», действующей на дату закрытия за период фактического нахождения денежных средств.

Все подробности уточняйте на странице вклада сайта Банка Казани, а также пишите вопросы в чат мессенджера WhatsApp.

Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».

На правах рекламы

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное