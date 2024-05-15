Весеннее обновление: спрос на средства для мытья окон вырос на 35%

С приходом весны россияне начинают обновлять пространство домов: ремонтировать и убирать. А с наступлением тепла возобновляют дачный сезон и делают генеральную уборку. Представители сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили данные о продажах бытовых товаров за март и апрель и выяснили, как россияне готовились к хозяйственным хлопотам в квартире и за городом.

Всего за первые два месяца весны купили онлайн почти 1,5 млн средств для уборки: разнообразных жидкостей для мытья окон, сантехники, стиральных порошков, гелей и других товаров. В топе продаж — губки, перчатки и салфетки с тряпками.

С приходом тепла заметно вырос спрос на средства для мытья зеркал и стекол: в апреле их купили на 35% больше, чем в марте. Жидкость для чистки стеклянных поверхностей — универсальный помощник как в доме и на даче, так и в автомобиле. Особенно заметна динамика спроса в Нижегородской области (+71%), а также в Татарстане (+65%) и Челябинской области (+47%).

С ростом продаж бытовой химии вырос спрос на многоразовые резиновые перчатки для уборки, которые подходят и для работ по дому, и для дачных дел. В апреле их купили на 5,4% больше, чем в предыдущем месяце. Чаще всего перчатки заказывали в Ленинградской области (+21%), Краснодарском крае (+18%), Башкортостане (+10%) и Нижегородской области (+10%).

В апреле на 4,6% выросла потребность в средствах для чистки санузлов и сантехники. Так, покупки жителей Краснодарского края увеличились почти на 13%, Башкортостана — на 9%, Москвы и области — на 6%. Примечательно, что в Санкт-Петербурге спрос снизился на 2% и на эту же цифру увеличился в Ленинградской области.

Средств для стирки вещей россияне в апреле также заказали больше, чем в марте. Стиральный порошок оказался более популярен, чем гели или капсулы. Его продажи выросли на 2,4%, причем больше всего в Ростовской области (+9%), Башкортостане (+5%), Новосибирской области (+5%) и Подмосковье (+4%).

Весенний тренд на чистоту продолжают сопутствующие товары — салфетки и тряпки для уборки. Перед майскими праздниками интерес к ним оживился по сравнению с началом весны (+1,2%). Особой популярностью пользуются тряпки для пола, изделия из микрофибры, влажные антисептические, губчатые и нетканые салфетки, которые подходят для дома, техники и автомобиля. Больше всего спрос на них вырос в Новосибирской области — на 20%, а также в Ленинградской (+7%) и Челябинской (+5%) областях.

Кроме того, исследование показало, что перед началом майских праздников россияне предпочитают покупать не многофункциональную бытовую химию, а средства, предназначенные для конкретных задач: отдельно для мытья окон, чистки сантехники и так далее. Именно эти категории показали наиболее заметную динамику (в сумме +39%) в отличие от универсальных чистящих средств, спрос на которые в апреле снизился.