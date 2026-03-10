Весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища начнется в апреле

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

На заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ, которое прошло в формате видеоконференции, согласовали режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 марта по 10 апреля. От РТ в обсуждении участвовал министр экологии и природных ресурсов региона Азат Зиганшин, сообщает пресс-служба ведомства.

С 11 февраля по 5 марта уровень воды в Куйбышевском водохранилище оставался стабильным и колебался в пределах 51,06-51,16 метра по Балтийской системе высот. По данным гидропоста «Верхний Услон», на данный момент уровень составляет 50,95 метра.

В верхнем бьефе Жигулевского гидроузла, который относится к Куйбышевскому водохранилищу, отметка уровня достигает 51,09 метра по Балтийской системе. Это на 71 сантиметр выше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 50,38 метра.

По прогнозам специалистов, весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища в 2026 году начнется в первой декаде апреля. Это примерно на две недели позже, чем в прошлом году.

В Росгидромете сообщили, что по состоянию на 28 февраля запасы воды в снежном покрове бассейна Волжско-Камского каскада составляют 138% от нормы.

На период с 11 марта по 10 апреля Росводресурсы предложили установить следующие режимы работы гидроузлов. Для Куйбышевского водохранилища предусмотрен средний сброс воды на уровне 6300-6500 кубометров в секунду. На Нижнекамский гидроузел предлагается поддерживать уровень воды в верхнем бьефе у плотины в пределах 62,7-63,75 метра по Балтийской системе.

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана поддержало предложенные параметры работы гидроузлов.

Официальные указания о введении этих режимов опубликованы на сайте Росводресурсов. Следующее заседание рабочей группы планируют провести в первой декаде апреля.