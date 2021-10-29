«Веселая азбука» от журнала «Салават күпере» появилась на популярных маркетплейсах

Татарская азбука «Күңелле әлифба», изданная журналом «Салават күпере», появилась в продаже на популярных маркетплейсах. Азбука разработана для детей от трех до восьми лет.

«Күңелле әлифба» («Веселая азбука») позволит детям легко и быстро выучить буквы, научиться их правильно писать, складывать из них слоги и слова.

Кроме того, малыши могут закрепить свои знания, читая и разучивая наизусть стихи. А с помощью интересных наклеек дети смогут поиграть в забавные игры.

По QR-коду на страницах азбуки можно перейти на YouTube-канал журнала «Салават күпере», посмотреть передачу «Күңелле әлифба» и закрепить полученные знания.

Азбука уже доступна в интернет-магазинах «Казань-Экспресс», Яндекс.Маркет, OZON, Wildberries, а также в интернет-магазине АО «Татмедиа». Заказы также можно отправлять через аккаунт журнала «Салават күпере» в Инстаграме. salavatkupere_kitap. Оптовым покупателям предусмотрены скидки.