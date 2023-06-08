Весь Татарстан встал на производственную гимнастику в рамках марафона «Сила России»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В Татарстане многие образовательные учреждения и производственные коллективы поддержали инициативу активистов Всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного политической партией «Единая Россия», и провели занятия по производственной и дыхательной гимнастике.

«Марафон — один из инструментов реализации народной программы „Единой России“ в рамках нацпроекта „Демография“. Честно говоря, мы не ожидали такой массовой поддержки. К проведению занятий производственной гимнастикой практически по всему Татарстану подключились инструкторы ЛФК, профессиональные спортсмены и просто любители спорта и активного образа жизни», — прокомментировала новость заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» и «Моя карьера с Единой Россией», член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

Собеседница агентства также отметила, что видеоролики и фотографии с занятий производственной гимнастикой организаторам марафона присылали рабочие коллективы совершенно различных ведомств. Это санатории «Бакирово» в Лениногорском районе, «Жемчужина» в Набережных Челнах, «Ижминводы» в Менделеевском районе. Дошкольные образовательные учреждения Нижнекамска и Альметьевска, МУП «ПАТП N2» Казани. А также Чистопольская централизованная библиотечная система и Картинная галерея города Набережные Челны. Это лишь некоторые участники, поддержавшие инициативу.

«Одна из главных задач таких мероприятий — научить людей культуре движений. Как правильно дышать. Навыки самоконтроля. Главное — не сложность движений, а их регулярность», — подчеркнула Ольга Павлова.

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