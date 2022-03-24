Весь мир закупает сырье для лекарств в Индии и Китае: как обстоят дела на фармрынке в РТ?

Татарстанцев продолжает волновать вопрос лекарственного обеспечения, хотя ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка. Какие меры предприняты для того, чтобы у жителей республики всегда были необходимые препараты, и где закупается сырьем для лекарств весь мир – рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Фарида Яркаева: «Ни одна из зарубежных лекарственных компаний не заявила о том, что уходит с рынка России из-за санкций» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Зарубежные фармкомпании не уходят с российского рынка

Фармацевтические компании из-за рубежа не уходят с российского рынка.

«Ни одна из зарубежных лекарственных компаний не заявила о том, что уходит с рынка России из-за санкций», – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

К тому же некоторые известные зарубежные, транснациональные фармкомпании сами обратились с письмами о том, что будут продолжать поставки жизненно важных препаратов в Россию.

Сейчас основные риски связаны с выстраиванием логистических цепочек. Однако на федеральном уровне подчеркивалось, что фармацевтическая продукция в приоритете.

Фарида Яркаева добавила, что у крупнейших транснациональных компаний с широкой линейкой препаратов есть заводы на территории России.

«Они вложили огромные инвестиции в то, чтобы открыть заводы по новейшим технологиям в России, естественно, они эти заводы ни оставить, ни прекратить их работу не могут», – привела пример Фарида Фатыховна.

Для льготников и больниц Татарстана препараты есть в запасе

Для лечебных учреждений Татарстана запас лекарств на складах имеется. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

«Для обеспечения лечебных учреждений лекарственные препараты имеются более чем на 3,5 млрд рублей на нашем государственном предприятии "Таттехмедфарм"», – отметила спикер.

В самих больницах тоже есть запас препаратов на срок от одного до трех месяцев.

«В "Таттехмедфарме" лекарственных средств на четыре с половиной месяца» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В "Таттехмедфарме" лекарственных средств на четыре с половиной месяца», – добавила Фарида Яркаева.

Сейчас унитарное предприятие работает с поставщиками, чтобы ускорить поставки в республику. Некоторые из них привезут препараты даже раньше заявленного срока.

«Большая часть поставщиков откликнулась и будет грузить препараты приоритетно», – добавила замминистра.

Для федеральных и республиканских льготников лекарственные средства есть с запасом на срок от 3,5 до 4,5 месяцев, поставки идут по плану, отказов нет. Сейчас лекарства закупаются на второе полугодие 2022 года.

«По программе борьбы с болезнями системы кровообращения лекарственных препаратов по некоторым позициям имеется на срок от трех месяцев до трех лет. Препараты есть, в том числе и импортные. У нас беспокойств нет никаких», – привела пример Фарида Яркаева.

Мониторинг наличия лекарств и цен на них теперь ежедневный

До настоящего времени мониторинг наличия жизненно важных препаратов и цен на них в розничных аптеках и для госпитальных нужд проводили ежемесячно.

Муниципалитеты осуществляют ежедневный мониторинг наличия препаратов ассортиментного минимума в аптечных учреждениях Фото: © «Татар-информ»

«Эта работа возложена на территориальные органы Росздравнадзора и в целом на федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Сегодня к этим мерам дополнительно муниципалитеты осуществляют ежедневный мониторинг наличия препаратов ассортиментного минимума в аптечных учреждениях в каждом муниципальном образовании», – отметила замминистра.

В перечень жизненно важных лекарственных препаратов входит 51 международное непатентованное наименование по химическому веществу и больше нескольких тысяч их торговых наименований.

Яркаева отметила, что на сегодня, к примеру, в аптеках отсутствует препарат ранитидин, однако подчеркнула, что на полках аптек есть его аналоги.

61,5% рынка занимают отечественные лекарства

Фарида Фатыховна напомнила, что в Российской Федерации уже несколько лет действует программа импортозамещения.

«По оценкам Министерства промышленности РФ, 61,5% всех обращающихся на российском фармацевтическом рынке препаратов в натуральных показателях – в упаковках – относятся к отечественным препаратам», – отметила спикер.

В денежном эквиваленте около 30% рынка составляют наши лекарства, это за счет того, что наши препараты дешевле, пояснила Яркаева.

К тому же более половины лекарств из списка жизненно важных препаратов может быть произведено по полному циклу в России – начиная от фармацевтических субстанций, заканчивая готовым препаратом в потребительской упаковке.

Цены на перечень жизненно важных препаратов у производителей устанавливает государство, на уровне регионов устанавливается надбавка на розничную и оптовую продажу этих лекарств Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Напомним, что перечень жизненно важных препаратов – это порядка 800 международных непатентованных наименований по действующему веществу.

Цены на перечень жизненно важных препаратов у производителей устанавливает государство, на уровне регионов устанавливается надбавка на розничную и оптовую продажу этих лекарств.

Информацию о непревышении предельной верхней цены покупатель может запросить в аптеке. Также ее можно найти на сайте Минздрава.

На остальные препараты и медицинские изделия ценообразование свободное и определяется спросом.

Фарида Яркаева заметила, что в аптеках должен быть ассортиментный минимум.

Весь мир закупает сырье для лекарств в Индии и Китае

«Большая часть субстанций – действующих веществ препаратов – импортируется», – отметила спикер.

Однако Фарида Яркаева подчеркнула, что все страны мира, в том числе Европы и США, это сырье покупают в Индии и Китае.

То есть основа импортных и отечественных лекарств в подавляющем большинстве берет начало в этих двух странах.

Основа импортных и отечественных лекарств в подавляющем большинстве берет начало в Индии и Китае Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Буквально в течение последних двух лет были открыты новые заводы в Братске, Москве, Санкт-Петербурге по производству активных веществ фармацевтических субстанций – это тоже возможность для нашей стабильности и национальной безопасности», – отметила Фарида Яркаева.

Дистрибьюторов обязали соблюдать сроки отгрузки препаратов

Фарида Фатыховна рассказала, какие меры принимаются на уровне страны для бесперебойного обеспечения людей лекарствами.

«Большие изменения произошли в части правил бюджетных закупок. Принят ряд мер, которые направлены на либерализацию – на то, что возможно внесение изменений в существенные условия контракта при бюджетных закупках. Это возможности дополнительной закупки из единственного источника», – рассказала она.

Еще одним изменением стало внесение большего аванса, чем это было предусмотрено до этого времени.

Все меры направлены на то, чтобы побудить дистрибьюторов и аптеки оперативно ввозить препараты на территорию страны и реализовывать.

«Другой блок мер касается преференций при импортозамещении, особенно если это касается производства по полному циклу», – добавила замминистра.

Государственная Дума в третьем чтении приняла ряд мер о возможности ввозить нерусифицированные упаковки лекарств. Это тоже ускоряет все процессы, считает Фарида Яркаева.

«Производителей и поставщиков медицинских изделий обязали не менее чем за полгода до прекращения производства или ввоза на территорию Российской Федерации уведомлять об этом Росздравнадзор», – рассказала спикер.

На сегодня, к примеру, в аптеках отсутствует препарат ранитидин, однако на полках аптек есть его аналоги Фото: © «Татар-информ»

Дистрибьюторов обязали на законодательном уровне при наличии у них препаратов соблюдать сроки отгрузки и отгружать препараты. Это сделано для того, чтобы у поставщиков не было возможности по своим причинам задерживать лекарства.

Когда ждать L-тироксин на полках аптек?

Препарат L-тироксин является гормоном щитовидной железы, его применяют пациенты, у которых есть проблемы с работой этого органа. Этот препарат производят несколько компаний.

«Да, был дефицит. Был большой спрос, который отставал от возможностей. Росздравнадзор провел специальное совещание на эту тему. И привел данные, что за первую неделю марта реализация препарата во всех его формах была увеличена из аптек в десять раз, за вторую неделю марта – более чем в пять раз», – рассказала заместитель министра здравоохранения РТ.

Так сформировался ажиотажный спрос. Жители закупали таблетки более чем на год вперед. Однако срок годности и правила хранения есть у каждого препарата, и забывать об этом не стоит.

Росздравнадзор констатировал, что в России в гражданском обороте находится 12 млн упаковок этого препарата, что покрывает годовую потребность страны. После введенного закона об обязании дистрибьюторов поставлять препарат, не удерживая его искусственно, все вопросы по наличию этого препарата, отметила Фарида Яркаева, должны отпасть сами собой.