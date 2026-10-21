Вес амурских тигров Казанского зооботсада за год увеличился вдвое

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду продолжается адаптация двух молодых амурских тигров – Саяны и Басура. За год жизни в новых условиях животные заметно подросли и набрали вес до 130 и 140 кг соответственно. Об этом сообщает мэрия Казани.

Хищники живут в павильоне «Тигр». В их распоряжении – внутренние теплые помещения и открытые уличные вольеры. На улице оборудованы бассейн и малые архитектурные формы, которые позволяют животным исследовать пространство, играть и проявлять естественную активность.

За год вес хищников увеличился почти вдвое. На сегодняшний день Басур весит приблизительно 140 кг, а Саяна – 130 кг. За год самец набрал порядка 80 кг, а самка – около 60 кг. В Казанском зооботсаду считают, что такой набор веса тигров соответствует естественному росту молодых животных.

Согласно полученный данным, главное блюдо в рационе Саяны и Басура – сырое мясо. Тигры также получают необходимые витаминно-минеральные добавки.

Адаптация хищников еще не завершена. Это постепенный процесс: животные привыкают к новой территории, распорядку, учатся взаимодействовать с киперами. Благодаря тренировочным занятиям Саяна уже берет мясо с рук.

Киперы также приучают животных к таргету – специальному шарику на палочке, за которым тигр учится следовать. Такие занятия помогают выстраивать взаимодействие с животными и в дальнейшем облегчают проведение необходимых процедур и наблюдение за их состоянием.

Каждое животное обладает уникальным характером. Саяна более эмоциональна и темпераментна. Басур, напротив, ведет себя спокойнее и сдержаннее.

Тигрица чаще выступает инициатором совместных игр и проказ. По наблюдениям киперов, она может провоцировать Басура на шалости и вовлекать его в активное взаимодействие. В таких ситуациях Басур часто поддерживает ее.

Саяна и Басур становятся особенно активными во второй половине дня. В теплый сезон они выходили в уличные вольеры преимущественно после 18:00, а сейчас, с изменением продолжительности светового дня и погодных условий, – примерно после 16:00. Вечером и ночью они бодрствуют примерно до 4:00.

Кормление хищников обычно проходит после 15:00. Тигры едят раздельно, а в течение дня они отдыхают, исследуют территорию, взаимодействуют друг с другом и осваивают оборудование вольеров.