«Верю в вашу поддержку»: Путин обратился к гражданам России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что граждане поддержат руководство страны в решении ситуации с Украиной. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, во время которого заявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

«Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой сферы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете судьба России в надежных руках нашего многонационального народа, а это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели — достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которая дает нам любовь к Отечеству», — сказал в своем обращении Путин.

Накануне руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины.