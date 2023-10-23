Верховный суд объяснил, что вина пешехода не освобождает водителя от ответственности

В случае наезда на пешехода, отвечать, в том числе деньгами, в любом случае придется водителю. Такое решение принял Верховный суд РФ, рассматривая дело смертельного наезда на пешехода в Краснодаре.

Происшествие случилось еще в феврале 2019 года. Сотрудник Кубанского государственного аграрного университета, находясь за рулем служебного авто, сбил пешехода, который переходил дорогу за пределами пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

Позднее было установлено, что водитель не располагал технической возможностью избежать наезда на пешехода, его вина отсутствовала. В результате уголовное дело было прекращено следователем в связи с отсутствием состава преступления.

Вскоре в суд обратились четыре девушки, присутствовавшие при этом происшествии. Они требовали по миллиону рублей возмещения морального вреда, который им был причинен вследствие наезда.

Районный суд взыскал с владельца машины в пользу каждой пострадавшей по 300 тыс. рублей. Апелляционный суд снизил размер морального ущерба каждой до 150 тыс. рублей. Однако обеих сторон такое решение не устроило. В результате дело дошло до Верховного суда.

Высшая инстанция встала на сторону апелляции.

«Если имела место грубая неосторожность потерпевшего и отсутствовала вина причинителя вреда, суд не вправе полностью освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности, но размер возмещения вреда должен быть уменьшен судом», – указано в определении.

Кроме того, размер возмещения вреда также может быть уменьшен судом с учетом имущественного положения причинителя вреда.