Верховный суд Татарстана продлил арест участнику ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска

Сегодня Верховный суд Татарстана продлил меру пресечения участнику ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска Юрию Николаеву. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия в 6 эпизодах кражи в особо крупном размере и в убийстве организованной группой.

«Юрию Николаеву продлена мера пресечения нахождения под стражей до 6 августа этого года», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Как выяснил «Татар-информ», по версии следствия, с конца 1980-х годов в Нижнекамске образовалась молодежная группировка, собиравшаяся по территориальному признаку исключительно для драк и вымогательства денег в отношении других группировок. Она получила название по фамилии организатора Александра Мамшова – «Мамшовские».

Следствие уверено, с начала 90-х годов группировка стала устанавливать контроль за деятельностью коммерческих и иных предприятий, а также становилась «крышей» для бизнесменов Нижнекамска. Примерно в 1991 году, в Нижнекамске Мамшов создал из числа наиболее приближенных к нему участников молодежной группировки «Мамшовские» организованную группу с одноименным названием, при этом вооружил ее участников огнестрельным оружием и боеприпасами.

В состав этой группы добровольно вошел и Юрий Николаев. Он и еще несколько человек относились к «старшей» части организованной группы. Их приказы исполнял «молодняк». При этом Николаев со «старшими», по версии следствия, заправлял «общаком». Пополнялся он из легальных и нелегальных источников.