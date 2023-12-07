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Верховный суд Татарстана приговорил участника ОПГ «Калуга» к 16 годам строгача
Сегодня Верховный суд РТ признал виновным обвиняемого в участии в банде и жестоком убийстве участника ОПГ «Калуга» Динара Мифтахова.
«Признать виновным и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 16 лет в колонии строгого режима», – сказал судья.
Также, после окончания срока, в течение года Мифтахову будет запрещено менять место жительства, гулять ночью и он будет обязан отмечаться два раза в месяц.
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