Верховный суд Татарстана отпустил под домашний арест Станислава Шевырёва

Верховный суд Татарстана постановил изменить меру пресечения Станиславу Шевыреву и выпустил его из-под стражи под домашний арест. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, с чего началось разбирательство по делу о покушении на Ирину Шевырёву. «Татар-информ» сообщал, что 14 октября возле гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.

Под подозрение следствия попали шестеро, среди них муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекор Станислав Шевырёв. Оба – известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» – когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму. Также в покушении обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственный исполнитель покушения – Рифат Султанов и его сообщник, который следил за Шевырёвой, Бурихон Хамидов работали в «Волга-Автодоре» неофициально.