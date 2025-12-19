Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО свекра Ирины Шевырёвой

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию на арест свекра Ирины Шевыревой — Станислава Шевырева, которого обвиняют в покушении на сноху в составе группы лиц. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

По решению суда Шевырев-старший останется под арестом минимум до 14 февраля.

Напомним, 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рафис Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц, спустя несколько дней стало известно, что она пришла в себя.

Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозревают мужа Ирины – Ивана Шевырёва, ее свекра Станислава Шевырёва. Оба известные в Казани бизнесмены, на сегодня оба работают в фирме «Волга-Автодор», когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму. В покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственный исполнитель покушения – Рифат Султанов и его сообщник, который следил за Шевырёвой, Бурихон Хамидов, работали в «Волга-Автодор» неофициально.

Первым в СИЗО по ходатайству следователя очутился Андрей Черкасин, туда же на два месяца отправился Бурихон Хамидов, который пришел в полицию сдаваться с явкой с повинной. Подчиненного Черкасина – Булата Галлямова – отправили под домашний арест. Для Ивана Шевырева следователи не стали просить СИЗО или домашний арест, он отпущен под подписку о невыезде. А его отцу суд избрал задержание под стражей, которое он и оспаривает.