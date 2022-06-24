Верховный суд США отменил конституционные гарантии права на аборт

Верховный суд Соединенных Штатов отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому американская Конституция гарантирует право на аборт. Соответствующий вердикт опубликован на сайте суда.

«Конституция не дает права на аборт. Решения по делу Роу против Уэйда и по делу Фонда планирования семьи против Кейси отменены, полномочия по регулированию абортов возвращены народу и его избранным представителям», — сказано в судебном решении.

За отмену прежнего решения проголосовали пять из шести судей, назначенных республиканцами. Против выступили три судьи, назначенных демократами, и председатель суда Джон Робертс, пишет издание Politico.

«Лишение женщины права выбирать, продолжать ли беременность, <...> означает, что большинство суда вырвало этот выбор у женщин и передало его штатам», — отреагировали либеральные судьи на действия консервативных коллег.

При этом власти 22 американских штатов готовы немедленно запретить прерывания беременности после отмены решения суда по делу Роу. Генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт пообещал, что его штат первым «положит конец абортам», отмечает агентство Bloomberg.

В 1973 году Верховный суд США, рассматривая дело Роу против Уэйда, пришел к выводу, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до того момента, пока плод не станет жизнеспособным. В 1992-м суд подтвердил это решение при рассмотрении дела Фонда планирования семьи против Кейси, напоминает РБК.