news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 ноября 2022  12:23
Елена Саляхова

Верховный суд РТ закрыл от прессы заседание по делу о стрельбе в гимназии №175

news_top_970_100

Судебное заседание по делу о стрельбе в гимназии №175 сегодня закрыли от посторонних. Представителей СМИ и других слушателей попросили выйти из зала суда.

Это четвертое заседание по делу. На прошлых суд начал допрашивать потерпевших – пострадавших в стрельбе учителей и детей. Сегодняшнее заседание исключением не стало. На процессе должны были допросить пострадавшего школьника, однако еще до начала прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил удалить из зала суда прессу, так как во время допроса будут оглашаться медицинские сведения.

 

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Суд ходатайство Нафикова удовлетворил. Пресса и другие слушатели покинули зал.

Напомним, что по делу о стрельбе в казанской гимназии №175 главным фигурантом проходит ее выпускник 21-летний Ильназ Галявиев. Именно он, по версии следствия, 11 мая прошлого года ворвался в здание школы и начал стрелять по детям и учителям.

В результате вооруженного нападения погибли 9 человек, в числе которых семь гимназистов. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Свою вину подсудимый признал, он даже отказался от защиты договорных адвокатов. Родные погибших требуют для него максимального наказания.

 

#стрельба в школе #убийство детей #Верховный суд РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100