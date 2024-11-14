Верховный суд РТ вынес приговор женщине за поджог дома с детьми в Саитово

Верховный суд Татарстана вынес приговор Ильмире Гардановой, которую присяжные признали виновной в поджоге дома в деревне Саитово.

Ильмира Гарданова Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Трагедия произошла в июне прошлого года. Тогда на пожаре в частном доме погибли четверо детей, муж, брат и мать Ильмиры Гардановой. В свою очередь в момент возгорания женщина находилась на приусадебном участке.

Позже эксперты обнаружили на пепелище следы горючего вещества – это стало основанием предполагать, что причиной стал поджог. Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, но позже от нее отказались из-за отсутствия ущерба, осталась статья об убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.

Присяжные сошлись во мнении, что пожар в частном доме – дело рук Ильмиры Гардановой, и она виновна в убийстве общеопасным способом, однако заслуживает снисхождения.

«Признать виновной и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на один год», – сказал судья.

Во время последнего слова Ильмира Гарданова заявила о своей невиновности. По ее словам, у нее не было какого-либо умысла.

Сегодня государственный обвинитель просил для подсудимой 13 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Ильмиру Гарданову арестовали в зале суда по требованию прокурора в связи с вынесенным обвинительным вердиктом присяжных.