Происшествия 10 февраля 2026 13:04

Верховный суд Татарстана вынес приговор проститутке, убивавшей коллег по приказу сутенера

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийствах секс‑работниц, совершенных с особой жестокостью. Перед оглашением приговора с последним словом выступила жительница Челябинской области Анна Рясная.

По версии следствия, по приказу сутенера она убила двух других проституток: одна из жертв была несовершеннолетней, у второй организаторы незаконного бизнеса похитили ребенка.

Суд учел, что Рясная пошла на сделку со следствием, выдала подельников и указала места, где были спрятаны тела. В итоге ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также полтора года ограничения свободы после освобождения.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Татар‑информ» недавно рассказывал об этом деле. Процесс занял всего четыре заседания, поскольку заместитель прокурора Татарстана ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Это стало возможным благодаря полному сотрудничеству Анны Рясной со следствием. В результате она получила лишь две трети от максимально возможного срока.

