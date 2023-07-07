Верховный суд РТ вынес приговор двум жителям Удмуртии за убийство 20-летней девушки

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве, совершенных в ноябре 2009 года в Тукаевском районе республики. Дело рассматривали присяжные заседатели – они единогласно вынесли обвинительный вердикт. Процесс проходил в закрытом режиме.

На скамье подсудимых оказались двое жителей республики Удмуртия – 35-летние Антон Шкаляев и Антон Каменских. Молодых людей обвиняют в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление – изнасилование. По версии следствия, молодые люди посадили 20-летнюю девушку в машину и увезли за город, где стали распивать спиртное. По словам адвоката, девушка работала проституткой. После этого они изнасиловали девушку, а затем убили. На ее теле обнаружили 13 следов от побоев и два удара ножом.

В материалах дела указано, что на след подозреваемых удалось выйти лишь спустя 11 лет, благодаря показаниям тайного свидетеля. Кроме того, на месте преступления еще в 2009 году были найдены брюки потерпевшей, в кармане которых находился презерватив. Экспертиза установила, что биологические следы на нем принадлежат Каменских. Также на теле девушки обнаружили единичные следы семенной жидкости Шкаляева.

Свою вину обвиняемые не признали.

Как удалось выяснить, в 2010 году молодые люди были задержаны по подозрению в совершении другого преступления. Во время задержания Шкаляев укусил полицейского. Вину в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на одного из них он признал. Сегодня ему вынесли приговор, учитывая ранее совершенное преступление.

Верховный суд Татарстана признал Шкаляева и Каменских виновными в применении насилия в отношении представителей власти, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности. По остальным эпизодам они признаны виновными, Шкляева приговорили к 18 годам колонии строгого режима, Каменских отправят в колонию строгого режима на 17 лет.