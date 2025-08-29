Верховный суд РТ вынес приговор троим односельчанам за жестокое групповое убийство

Фото: © Кирилл Гумиров /«Татар-информ»

Верховный суд Татарстана вынес приговор троим жителям села Русский Акташ Альметьевского района. Резеду Бикмурзину, Александра Куленкова и Игоря Лаврова признали виновными в групповом убийстве односельчанина.

Сегодня обвиняемые произнесли перед судом последние слова. Полностью вину признал лишь Александр Куленков, выразив искреннее раскаяние.

«Я признаю вину и раскаиваюсь, прошу прощения у родных убитого. Кроме того, уже больше года у меня двусторонняя пневмония, в связи с этим прошу суд отпустить меня, чтобы я мог побыть рядом с близкими», – сказал суду Куленков.

Бикмурзина, напротив, отрицала свою причастность к убийству. Она призналась лишь в нарушении административного надзора, по которому также была привлечена к ответственности.

«Я не виновна в убийстве. Я доверяла следователю, который воспользовался моей доверчивостью и записал то, что было удобно», – сказала в суде обвиняемая.

В итоге суд приговорил Резеду Бикмурзину и Игоря Лаврова к 15 годам лишения свободы. Такой же срок назначили Александру Куленкову.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отметим, что трагедия произошла 12 января 2024 года. Согласно материалам дела, трое односельчан напали на своего знакомого, с которым вместе распивали алкогольные напитки в его квартире. Мужчина подвергся жестокому избиению и множественным ударам ножом. Всего на теле жертвы насчитали более 10 ножевых ранений – решающим стал удар в сердце. От полученных травм он скончался на месте.