Верховный суд РТ вернул за решетку экс-полицейского за изнасилование 16-летней девушки

Сегодня Верховный суд РТ отменил решение Лениногорского суда, заменившего арест на подписку о невыезде бывшему инспектору ГИБДД Радику Бадретдинову. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

«Бадретдинова взяли под стражу до 11 июля», – прокомментировали в пресс-службе суда.

По версии следствия, в феврале прошлого года Бадретдинов, будучи сотрудником ОМВД по Лениногорскому району республики, познакомился в интернете с 16-летней студенткой. Через какое-то время он предложил ей встретиться и вывез ее за город. Следствие считает, Бадретдинов изнасиловал девушку в своей машине.

После того, как мужчине было выдвинуто обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», его уволили из органов.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, в мае Лениногорский городской суд смягчил меру пресечения для Бадретдинова — с ареста на подписку о невыезде. Прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляцию.

Сегодня Верховный суд РТ удовлетворил требование прокуратуры и жалобу матери потерпевшей, просивших ужесточить меру пресечения.