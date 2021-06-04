Верховный суд РТ посчитал мягким приговор по делу полицейского-рабовладельца

Верховный суд РТ велел пересмотреть приговор, вынесенный экс-полицейскому Динару Гафиятову. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие доказало, что в мае 2019 года Гафиятов похитил в Нурлате мужчину и увез его в Аксубаево на ферму своего отца. Похищенному объяснили, что он будет жить в вагончике и выполнять работу по дому. При попытке побега Гафиятов пообещал «повесить» на него преступление.

За отказ выполнять работу мужчину избивали и однажды облили кипятком руки, в результате чего у него появились ожоги второй степени.

В декабре прошлого года Аксубаевский районный суд приговорил экс-полицейского к четырём годам в колонии общего режима. Свою вину мужчина не признал. Приговор обжаловал представитель потерпевшего.

«Верховный суд РТ ходатайство удовлетворил и отправил пересмотр дела в Нурлатский районный суд», – сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлате полицейские проверяют информацию о том, что правоохранитель взял в рабство местного жителя. Выяснилось, что что к преступлению причастен бывший сотрудник ОМВД России по Нурлатскому району Динар Гафиятов.