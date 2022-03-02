Верховный суд РТ уменьшил срок осужденной по делу об аферах с лизинг-грантами

Верховный суд Татарстана рассматривает апелляцию по приговору по делу об аферах с лизинг-грантами. Сегодня суд уменьшил срок одной из осужденных Веронике Мирзагалямовой, сообщили в пресс-службе суда.

Убавить срок или вовсе оправдать требует и главный фигурант уголовного дела – экс-глава ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. В ноябре 2019 года мужчину признали виновным в хищении из бюджета порядка 20 млн рублей, он получил самый максимальный срок – семь лет в колонии общего режима.

Мирзагалямова отправилась за решетку на четыре года. Сегодня Верховный суд РТ учел ее признательные показания и уменьшил срок на полгода. В ближайшее время женщина может оказаться на свободе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу об аферах с лизинг-грантами. По делу проходили 23 человека, всех признали виновными.

По версии следствия, Хайдар Халиуллин создавал подставные фирмы, которые потенциально могли участвовать в популярной программе «Лизинг-грант», перечислял на их счет деньги и присваивал их. Фирмы оформлялись на предпринимателей, которые и оказались вместе с экс-главой ассоциации МСБ РТ на скамье подсудимых.