Верховный суд РТ смягчил приговор учительнице, изрезавшей ножом 17-летнего возлюбленного

Верховный суд Татарстана смягчил приговор 21-летней жительнице республики, которая в сентябре прошлого года из-за ревности изрезала ножом 17-летнего возлюленного.

Само заседание прошло 27 мая. Вместо шести с половиной лет девушка проведет в колонии пять лет. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного.