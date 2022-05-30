news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 мая 2022  10:29
Павел Климчак

Верховный суд РТ смягчил приговор учительнице, изрезавшей ножом 17-летнего возлюбленного

news_top_970_100

Верховный суд Татарстана смягчил приговор 21-летней жительнице республики, которая в сентябре прошлого года из-за ревности изрезала ножом 17-летнего возлюленного.

Само заседание прошло 27 мая. Вместо шести с половиной лет девушка проведет в колонии пять лет. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного.

#Верховный суд РТ #приговор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100